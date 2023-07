„Nu ne permitem” A ieșit la iveală motivul pentru care Maria Constantin face nuntă cu sute de invitați. Chiar ea a recunoscut asta! Cum și-ar fi dorit să fie, de fapt, evenimentul?

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Maria Constantin va îmbrăca rochia albă de mireasă. Ei bine, fericitul eveniment va fi unul cu fast, căci sinceră din fire, artista nu s-a dat înlături să povestească toate surprizele de care vor avea parte invitații săi și ai lui Robert, care nu sunt deloc puțini la număr.

De asemenea, cântăreața a mai precizat că petrecerea va avea loc în aer liber și, totodată, i-a rugat pe cei ce vor fi prezenți să se îmbrace în alb.

“Nu știu dacă o să ajungem la suma aia. (n.r. 100.000 euro) Dar, având în vedere muzica, având în vedere tot ceea ce o să fie acolo, oamenii care o să fie prezenți…cumva, o să fie și cheltuieli, mi-am dorit să fie rochia pe care am visat-o, toată lumea o să fie all white, așa este trecut în invitație, toți o să fie îmbrăcați în alb, la fel ca mireasa. Ne-am dorit anumite aranjamente, anumite feluri de mâncare, o să fie inclusiv ideea de live cooking pe tot ceea ce înseamnă friptură și așa mai departe. În loc de candy bar o să avem înghețată. O să fie cu totul diferit, puțin atipic. Atunci, ne-am gândit la all white, ca să nu vină femeile încorsetate, cu trenă. Evenimentul se ține afară și o să fie foarte cald. Am mers pe o idee mai boemă, mai casual, spre stilul italienesc.”, a declarat Maria Constantin, pentru Ego.ro.

Motivul pentru care Maria Constantin va avea mulți invitați la petrecere

Maria Constantin a precizat, însă, că este nevoită să aibă un număr mare de invitați la nuntă, asta pentru că atât ea, cât și partenerul ei de viață, au foarte multe persoane apropiate, pe care le doresc alături de ei în ziua cea mare.

De asemenea, întrebată dacă va avea sau nu dar la nuntă, cântăreața a precizat că acesta va exista, asta pentru că este o tradiție, iar pe lângă acest aspect, nu și-ar permite să organizeze fericitul eveniment fără acest dar, căci sunt foarte multe cheltuieli.

“Nu ne permitem. (n.r. să facă nuntă fără dar) Mi-ar fi plăcut să nu fie cu dar. Aceasta este tradiția, în primul rând. În al doilea rând, nici nu sunt vreo mare milionară ca să îmi permit să invit 250 de persoane și să asigur absolut tot. În același timp, sunt bogată, mă simt bogată pentru că am un soț minunat, am un copil frumos și sănătos, am mamă, am frate, am soră. Da, sunt fericită! Mi-ar fi plăcut foarte tare să am un eveniment restrâns, de 20 de persoane, maxim 30, să mergem undeva, în Istanbul, spre exemplu, și acolo să aibă loc nunta. Să fie ceva super restrâns, să fie fără dar, dar să fie cu bogăție, cum îmi place mie, intim și restrâns. Dar nu se poate, căci, într-adevăr, avem foarte mulți prieteni, foarte multe rude. Cam asta este!”, a mai spus Maria Constantin, pentru aceeași sursă.