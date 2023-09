„Nu o să vă vină să credeți” Sore a vrut ca toată lumea să afle vestea de la ea! Familia artistei este pe cale să se mărească: „Vom avea o nouă membră a familiei”

In articol:

Sore se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, vedeta a atras de partea sa toate privirile. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes, atât în industria muzicală, cât și în actorie.

Mai mult decât atât, Sore este și o mămică extrem de mândră. Fiica sa, Erin, în vârstă de șapte ani, îi face viața mai frumoasă artistei.

Recent, Sore a dat o veste neașteptată pe rețelele sale de socializare. Mai precis, artista a mărturisit că familia sa s-a mărit cu încă un membru. Despre ce este vorba?!

Familia lui Sore are un nou membru

Sore este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Artista îi ține întotdeauna la curent pe fanii săi cu tot ceea ce se întâmplă nou în viața sa, fie că vorbim de evenimente fericite sau mai puțin fericite.

De această dată, artista a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a mărturisit că familia sa este pe cale să se mărească. Nu, nu este vorba despre un copil, ci despre o cățelușă adorabilă, pe nume Goldie.

Atât artista, cât și fiica sa, Erin, nu își mai încap în piele de bucurie de când patrupedul a intrat în viețile lor. Se pare că atât Sore cât și Erin s-au îndrăgostit pe loc de cățelușă și sunt pregătite să îi ofere toată atenția și grija de care are nevoie, dar și multă iubire.

„Ne-am luat un Golden Retriever! Nu o să vă vină să credeți unde mă duc acum. Era luni, adică acum câteva zile, îmi beam cafeaua dimineață și mi-a apărut o poză și timpul s-a oprit în loc. Am știut! Atunci am luat o decizie pe care am tot amânat-o în toate aceste luni de când Dot nu mai este printre noi…

Am pus mâna pe telefon, am vorbit 40 de minute cu doamna aceea foarte simpatică de la canisă și gata! Astăzi vine Goldie! Goldie este numele ei. Este numele dat de Erin, care nu că este încântată, este în extaz pentru că vom avea o nouă membră a familiei. Este pentru prima oară când avem un cățeluș fetiță! ”, a mărturisit Sore pe rețelele sale de socializare.

Familia lui Sore are un nou membru [Sursa foto: Instagram]