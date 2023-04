„Nu pot, n-am cum” Cătălin Oprișan, adevărul neștiut despre relația de prietenie avută cu Răzvan și Dani. Ce a mărturisit jurnalistul despre cei doi prezentatori, după ce a părăsit matinalul?

In articol:

A fost o vreme când Cătălin Oprișan făcea echipă cu Răzvan și Dani în matinalul prezentat de cei doi, dar acum drumurile lor s-au separat.

Chiar și așa, însă, cei trei au adunat mai bine de un deceniu de prietenie, atât pe platourile de filmare, cât și în spatele camerelor de filmat, ceea ce îi face acum să aibă fiecare câte un cufăr de amintiri.

Răzvan și Dani, prieteni de nădejde pentru Cătălin Oprișan

Însă, cum curiozitățile sunt multe și cum la fel de multe au tot fost speculațiile fanilor despre Răzvan și Dani, ba că unul e așa, ba că altul în alt fel, nici Cătălin Oprișan nu a scăpat de cea mai aprigă întrebare.

Jurnalistul, pus în fața faptului împlinit, de a alege dintre cei doi matinali pentru a petrece cu unul dintre ei câteva ore la o șuetă, a făcut mărturisiri neștiute despre Răzvan și Dani.

Cătălin Oprișan spune că cei doi prezentatori sunt foarte diferiți, la fel ca și relația lui cu ei. Și asta pentru că, deși amintiri de suflet are cu amândoi și toți trei și-au demonstrat că se pot baza unul pe celălalt, fiecare l-a impresionat în felul lui.

Răzvan Simion, spune Oprișan, este un om al petrecerilor, al discuțiilor, în timp ce Dani Oțil, deși, subliniază el, la televizor pare dur și arogant, l-a dat pe spate cu bunătatea și sensibilitatea lui.

El spune că niciodată nu ar putea alege între cei doi matinali, căci cu amândoi a trecut prin momente frumoase, emoționante ori amuzante și ar fi nedrept să își aleagă un preferat.

”Cu Dani aș mânca și cu Răzvan aș bea. N-am cum, toată lumea mă întreabă… Probabil pe TV se vedea apropierea mai de Răzvan, dar nu pot, n-am cum, îmi vine greu. Dani are un suflet imens. Cu Răzvan stăteai mai mult și petreceai, Dani are un suflet uriaș, ajută niște oameni în niște condiții… Ce vedeam noi, fața asta de dur, pe dedesubt, la orice poveste mai impresionantă, Dani plângea. Noi vedem tipul ăla dur călare pe motoretă, dar nu e. Am stat cu ei 10 ani și jumătate, luni, miercuri, vineri plus toate sărbătorile oficiale, cum ziceam noi. La mare se termina emisiunea de la 7 la 10-11, după aia toată ziua eram cu ei. La fotbal, la picioare rupte… Răzvan știe foarte bine, l-am spălat pe picioare destulă vreme, cât era făcută operația. Zicea Dani: ‘Oprișane, plec de la București până la mare. Ți-e dor de ăla mic? Mie mi-e dor. Haide, că te iau cu mașina.‘ Și mergeam, îl vedeam pe fiul meu o oră-două, apoi ne întorceam că a doua zi dimineața aveam emisiune”, a declarat Cătălin Oprișan, notează Cancan.