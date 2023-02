"Nu pot să dorm fără medicamente" Cristi Borcea încă este afectat de anii pe care i-a petrecut în închisoare! Povești dureroase de după gratii: "De sărbători plângeam"

In articol:

Cristi Borcea este unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri români. Acesta a trecut de la a fi un nume important în lumea fotbalului, la statutul de pușcăriaș. De când a ieșit din închisoare, viața acestuia pare că s-a schimbat total.

Cristi Borcea, amintiri din închisoare

Cristi Borcea pare mult mai atent la lucrurile pe care le spune și le face.

Cristi Borcea a petrecut patru ani în spatele gratiilor, în perioada 2014-2018. La un moment dat, acesta a fost coleg de celulă cu Miron Mitrea. Invitat la emisiunea Fiță cu Adiță, moderată de Adiță Voicu, Cristi Borcea a spus povești dureroase din spatele gratiilor, emoționat. Cel mai greu i-a fost atunci când nu își vedea familia de sărbători. Cu durere în suflet, recunoaște că i-a fost greu și cere autorităților să se gândească la o metodă ca cei închiși să fie aproape de cei dragi măcar de sărbători.

"Dimineața apel, te sculai la 6, pregăteai patul, după aceea îți făceai mic dejun și te duceai la muncă. De sărbători plângeam. Când ne uitam la televizor și vedeam, sărbătorile erau cele mai dureroase și sunt cele mai dureroase pentru cei care sunt acolo. Ar trebui să li se dea permisii să stea lângă familii. Am văzut foarte mulți deținuți terminați și în imposibilitatea de a fi redați societății, în momentul în care 6-70% își distrug familiile acolo. Sunt 4, 5, 6 ani în care nu își văd soția, copiii. Se destramă familiile. Noi acolo aveam ore speciale de reeducare. În momentul în care nu îi dai timp cu familia, nu o să îl reeduci niciodată. A fost greu. Eu am făcut cel mai mult dintre toți, 5 ani și 6 luni. Asta e. Cea mai de preț este libertatea și sănătatea. Bine că am rămas întreg ca fizic, la cap sigur nu a rămas. M-a afectat din moment ce nu pot să dorm fără medicamente. Și acolo aveam voie să le iau, veneau seara, îți dădeau ce pastilă aveai nevoie, era o strictețe mare.", a declarat Cristi Borcea.

Citeste si: Cristi Borcea, mărturisi dureroase din vremurile în care a fost la închisoare: „Sărbătorile erau cele mai dureroase”. Cum arăta, atunci, o zi din viața afaceristului- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Cristi Borcea suferă după fotbal

În prezent, Cristi Borcea nu mai activează în domeniul fotbalului și regretă enorm. Însă, cu toate acestea, nu s-ar mai întoarce, deoarece marea lui pasiune a fost și sursa celor mai mari probleme din viața lui.

"De multe ori îmi dau și lacrimile, dar am făcut pușcărie, am făcut operație pe cord la 42 de ani, am două divorțuri, toate datorită fotbalului. E gata, deja e prea mult. Mă uit la meciuri, dar niciodată cap-coadă. Pasiunea, pentru mine, pentru fotbal nu mai este ce a fost.", a mărturisit Cristi Borcea, la Fiță cu Adiță.

Citeste si: “Nu mă mai căutați.” Ce hotărâre a luat Marius Elisei după ce a ajuns să fie bombardat cu apeluri, după despărțirea de Oana Roman- kfetele.ro

Citeste si: Cansu Dere, actrița principală din serialul ”Infidelul”, disparută în urma cutremurului din Turcia? Presa internațională, împânzită de zvonuri- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!