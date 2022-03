„Nu pot să-l văd pe Viorel”! Oana Lis, noi declarații dureroase după ce fostul edil al Capitalei a ajuns la Terapie Intensivă, în urma unui preinfarct

In articol:

Soția lui Viorel Lis trece printr-o situație dificilă. Oana Lis are sufletul împărțit în două, după ce partenerul său de viață a ajuns la Terapie Intensivă, în urma unui preinfarct, iar bunica acesteia, la rândul său, se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Recent, partenera de viață a fostului edil al Capitalei a făcut o serie de declarații dureroase, mărturisind că este extrem de supărată că nu-l poate vedea pe soțul său cu care are o relație de mai bine de două decenii.

Mai mult decât atât, Oana Lis spune chiar că nu poate dormi fără soțul său, Viorel Lis, având în vedere că de-a lungul căsniciei nu prea au stat despărțiți, aceste momente fiind cumplite pentru ambii parteneri.

Oana Lis: „Nu suport să stăm despărțiți”

Fostul edil al Capitalei, Viorel Lis în vârstă de 77 ani, a suferit un preinfarct în urmă cu câteva zile. De atunci, Oana Lis este extrem de îngrijorată, asta pentru că își dorește ca soțul său să se facă bină și să revină, din nou, acasă. În aceste momente, Viorel Lis se află internat la secția de Terapie Intensivă, iar soția sa, Oana, nu poate să-l viziteze, potrivit declarațiilor sale pentru Click.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Oana Lis a mai spus că îi este foarte greu chiar să doarmă și singură, asta pentru că în cei peste 20 de ani de căsnicie, au fost puține momentele în care cei doi parteneri au fost despărțiți, iar separarea de acesta este extrem de grea.

“Nu pot să-l vad pe Viorel! Nici să dorm nu am putut singură! El este tot acolo, la Terapie Intensivă . Nu pot să merg să-l vizitez. Mă doare pentru că nu suport să stam desparțiți! El s-a învățat să stea cu mine!“, a declarat Oana Lis pentru sursa citată anterior.

Mai mult decât atât, necazurile s-au ținut lanț de Oana Lis, asta pentru că în ziua în care soțul său a suferit un preinfarct, vedeta a fost nevoită să cheme ambulanța și pentru bunica sa în vârstă de 87 de ani, care s-a simțit foarte rău.

„La aceeași oră, am chemat Salvarea și pentru bunica mea care este foarte rău. Mamaie nu mai mănâ ncă. Sunt ruptă între ei doi, sper să nu rămân doar cu unul dintre ei. Să nu pierd pe unul din ei!” , a mai declarat Oana Lis pentru aceeași sursă.

Care este motivul pentru care Viorel Lis a suferit un preinfarct

În cadrul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D, Oana Lis a povestit care a fost, de fapt, motivul pentru care Viorel Lis a ajuns să sufere un preinfarct. Vedeta a explicat că în apartamentul în care ea și soțul său locuiesc este destul de frig, așa că a băgat un calorifer electric pentru a încălzi casa. Astfel, Viorel Lis a stat cu piciorul pe un calorifer și s-a ars, însă pe moment nu a simțit.

Apoi, i-a dat câteva pastile pentru a-i ameliora durerile, fără a se gândi că întregul moment putea duce la o asemenea nenorocire.

”S-a ars la picior (n.r. Viorel), e frig în apartament, nu ne baga căldură, și am băgat calorifere. Viorel, fiind diabetic, a stat cu piciorul pe calorifer, nu a simțit. Și de acolo a pornit toată nenorocirea, nu îi mai trecea. Mi-era frică să nu ajungem la amputare. După ce se întâmplă o nenorocire derulezi ultimele zile. Și am fi putut să mergem mai devreme la spital, dar dacă i-a trecut cu pastile... Nu ne gândeam că se ajunge la preinfarct. Îi era rușine (n.r. Lui Viorel când i-a fost rău) să mă trezească, era de dimineață. Știe câte fac pentru le și a zis să nu mă mai deranjeze. Dar a plecat plângând de acasă, era terminat, era speriat. Eu m-am concentrat pe soluții, aseară am plâns foarte mult, nu am dormit. De 23 de ani (n.r.sunt împreună), când era primar pleca în delegații fără mine sau când era bolnav (n.r. mai stăteau despărțiți), așa a fost relația noastră, nu am plecat cu fetele în vacanță, puține zile am stat despărțit. Mi-e greu fără el, dar știu că trebuie să stea în spital, să fie stabil ca să poată să meargă acasă. Eu sper ca lucrurile să se îndrepte. Are stări, este slăbit. Este la ATI, nu am putut să-l văd. Este groaznic și pentru el și pentru mine. Știe cât de mult îl iubesc, sper să fie pisoiul cu 9 vieți și să supraviețuiască și de data asta”, a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D.

Oana și Viorel Lis