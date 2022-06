"Nu pot să mă opresc din tremurat!" Denisa Tănase, clipe de panică în avion! A tras o sperietură zdravănă

In articol:

Denisa Tănase a trăit adevărate clipe de coșmar în timpul ultimului său zbor. Artista a dezvăluit că se întorcea din Germania, de la un eveniment important, atunci când, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul s-a confruntat cu probleme la aterizare.

Denisa Tănase: "În momentul ăla, de frică, pierzi contactul cu realitatea"

Denisa Tănase s-a speriat groaznic în timpul ultimei călătorii cu avionul. Vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare că la aterizare a avut parte de turbulențe din cauza condițiilor meteo nefavorabile și s-a panicat destul de tare: "Am 1000 de grade, tensiunea 20, curg apele de pe mine și nu pot să mă opresc din tremurat. A fost rău. La aterizare am trecut chiar pe sub un nor foarte negru și cred că am trecut printr-o ploaie torențială, pentru că se vedea ca o perdea întunecată și avionul a început să facă stânga, dreapta.

Nu pot să vă reproduc sută la sută, pentru că în momentul ăla, de frică, pierzi contactul cu realitatea și nu-ți mai aduci aminte exact. Eu mă țineam foarte strâns de scaun și involuntar am început să fac exerciții de respirație. Eram în spate și automat cred că am simțit chestia asta mult mai tare decât mijlocul și fața avionului." , a dezvăluit Denisa Tănase pe contul personal de Instagram.

Denisa Tănase [Sursa foto: Instagram]

"Mă întorceam din Germania, de la un eveniment"

Contactată de click.ro pentru a oferi mai multe detalii despre experiența care a făcut-o să treacă prin momente de coșmar, Denisa Tănase a mărturisit că acum se simte mai bine. Soțul ei, Mircea Brânzei, i-a fost alături pe parcursul zborului și a încercat să o liniștească: "Sunt bine. Soțul meu călătorește peste tot cu mine. Mă întorceam din Germania, de la un eveniment, unde am aniversat un an de la lansarea pe piața locală a brandului personal de cosmetice.

Noi avem un brand lansat în urmă cu 4 ani, iar acum avem filiale în 47 de orașe din opt țări. Este o afacere de familie. Mircea se ocupă de proiectul imobiliar, eu de business-ul de cosmetice. Raluca, sora mea, este de asemenea implicată.", a declarat Denisa Tănase, pentru sursa amintită.