„Nu pot să-mi revin” Cristina Șișcanu nu ar fi crezut niciodată că va trăi acest moment! A povestit tot ce s-a întâmplat cu ochii plini de lacrimi

Cristina Șișcnau nu este doar o femeie de succes în plan profesional și o familistă convinsă, ci și o soție și mamă care gătește de fiecare dată cu drag pentru familia ei, însă uneori se pare că întâmpină dificultăți în bucătărie, mici probleme care o fac chiar să verse lacrimi.

Așa s-a întâmplat de această dată, căci prezentatoarea TV a ieșit în fața admiratorilor săi din mediul online cu fața plină de lacrimi, însă amuzată în același timp. Iată despre ce este vorba!

Nu, din fericire, Cristina Șișcanu nu a avut parte de un accident în bucătărie, în urma căruia să se rănească, ci problema a intervenit în momentul în care a fost nevoie să dea o ceapă prin răzătoare, care a făcut-o să verse lacrimi șiroaie. Soția lui Mădălin Ionescu a făcut haz de necaz de situația cu care s-a confruntat, mărturisindu-le internauților că este prima dată când are o astfel de experiență „extremă” în bucătărie.

„Dacă vă puteți imagina, am fața plină de lacrimi din cauza faptului că am dat o ceapă prin răzătoare, niciodată nu mi s-a întâmplat în halul ăsta, rău. Doamne ferește! Deci, nu pot să-mi revin...”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

Cristina Șișcanu a răbufnit după ce fiul ei, Filip, a fost jignit în mediul online

În urmă cu doar câteva zile, Cristina Șișcanu, aflată în vacanță la mare alături de familia ei, a răbufnit în mediul online după ce mai mulți internauți l-au jignit, direct sau indirect, pe fiul său și al lui Mădălin Ionescu, Filip, care are probleme de sănătate din naștere, lucru care nu i-a permis o dezvoltare normală.

Chiar dacă nu este fiul său biologic, Cristina Șișcanu nu a ținut deloc cont de acest aspect de-a lungul timpului, comportându-se cu tânărul ca și cum ar fi fost mama lui naturală.

„Suntem la mare. Este a doua zi când am ieșit pe plajă. Am făcut postări drăguțe aici, pe Facebook. Am primit foarte multe comentarii frumoase. Oamenii ne urează vacanță frumoasă și așa mai departe, vă mulțumim din suflet, însă, ca de obicei, sunt și persoane care, nu știu cum să le spun, sunt malformate sufletește. Nu poți să gândești, cu atât mai mult să spui ceva de genul «De ce l-ați luat pe handicapatul ăla cu voi?» Exact așa a sunat unul dintre comentarii! Să vă fie rușine! Sunteți de toată jena! Și au mai fost comentarii. Că «De ce îl cărați cu voi pe Filip», că «de ce îl postați?» Știți ce? Nouă nu ne e rușine cu Filip. Este copilul nostru! Nu sunteți oameni cei care lăsați astfel de comentarii! Nu sunteți oameni, aveți un suflet negru, schingiuit! Genurile de persoane care se bagă și analizează situațiile din familiile altora, ale persoanelor publice sau mai expuse, ar fi spus, dacă mergeam într-o deplasare unde Filip nu era, că de ce nu îl luam cu noi, că de ce îl lăsăm acasă.

Când îl luăm, apar astfel de comentarii, de-a dreptul inumane. Eu nu vreau să am genul acesta de persoane în comunitatea mea, le dau block, apar altele și așa mai departe. Ce pot să vă spun este că degeaba sunteți pe fața pământului, degeaba! Cum puteți să gândiți așa și cum puteți să lăsați astfel de comentarii?

Lucrurile acestea se întâmplă din cauza răutății și a lipsei de educație. Dacă cei care au lăsat astfel de comentarii consideră că o persoană specială, o persoană care are un anumit tip de handicap, trebuie închisă în casă undeva, să nu o vadă nimeni de rușine, eu nu am ce să vorbesc cu ei.

Mari probleme sufletești și de educație. Încă o dată vă spun – nouă nu ne e rușine cu Filip. Așa cum postăm cu Petra (n.r. – fata Cristinei cu Mădălin, în vârstă de 6 ani), așa postăm și cu Filip. Așa cum mergem cu Petra în public și cu Ștefania, așa mergem și cu Filip. Este copilul nostru și este un copil normal. Mult mai normal decât mulți dintre voi! Mă refer la cei care aveți astfel de răutăți. N-am ce să vă spun decât – să vă fie rușine! Degeaba trăiți pe acest pământ!”, a fost mesajul Cristinei Șișcanu pentru cei care l-au jignit pe Filip.