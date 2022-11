„Nu poți să spui că vrei iubire” Ce a apărut pe contul de Instagram al Ramonei Olaru, după ce s-a afișat din nou cu Cătălin Cazacu? Nimeni nu s-ar fi așteptat

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul aparițiilor sale TV, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, de ceva vreme formează un cuplu cu Cătălin Cazacu, iar cei doi amorezi au intrat rapid în sufletele multor români, fiind îndrăgiți și apreciați.

Cu toate acestea, mulți dintre fanii celor doi au crezut că blondina și motociclistul s-au despărțit, mai ales că Ramona Olaru și-a făcut bagajele și a plecat din casa sportivului, iar pe pagina personală de Instagram a postat numeroase mesaje cu subînțeles, care i-a trimis pe admiratori cu gândul direct la o separare.

Ei bine, apele s-au mai liniștit, iar fanii s-au mai calmat abia recent, atunci când au putut răsufla ușurați, căci Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au afișat împreună, semn că relația lor merge, în continuare, foarte bine.

Cu toate acestea, asistenta TV i-a pus, din nou, pe jar pe internauți, asta după ce a distribuit pe pagina sa de Instagram un mesaj legat de iubire.

„Nu poți să spui că vrei iubire, câtă vreme trăiești în încordare și cu așteptarea că ceva rău se va întâmpla, sau că cineva va profita de tine. În acest caz, iubire nu are unde să intre.” , a fost mesajul pe care Ramona Olaru l-a distribuit pe pagina personală de Instagram.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Ramona Olaru s-a mutat din casa lui Cătălin Cazacu

Nu de mult, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au anunțat fericiți că s-au mutat împreună și, mai mult decât atât, că au început renovările pentru a moderniza locuința după gusturile lor.

Ei bine, însă, în urmă cu câteva săptămâni, Ramona Olaru a făcut o serie de declarații, spunând că a decis să plece din casa motociclistului, motivându-și astfel și alegerea.

"Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile. Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E "terminat" acum fără noi.", a declarat Ramona Olaru, pentru Ego.ro.