„Nu prea ne permitem financiar” Câte zile au petrecut la mare Ioana Tufaru și familia ei? Fiica Andei Călugăreanu a făcut sacrificii pentru sejurul de pe litoral

Ioana Tufaru a avut un trecut controversat din cauza aparițiilor sale la emisiunile televizate, însă a dispărut din lumina reflectoarelor de ceva timp. În ultimii ani, fiica Andei Călugăreanu s-a dedicat total familiei sale, petrecând mult timp alături de soțul ei, Ionuț și de fiul lor, Luca.

Deși nu mai apare la TV, toată lumea știe că Ioana Tufaru și familia ei duc o viață plină de lipsuri și nu stau deloc bine din punct de vedere financiar.

Totuși, deși duc un trai modest, iar Ioana Tufaru a povestit tot timpul despre lipsurile financiare pe care le simte întreaga ei familie, vedeta împreună cu soțul ei, Ionuț și fiul lor, Luca, merg în fiecare vară la mare. Anul acesta, fiica Andei Călugăreanu nu a putut lipsi de pe litoral, așa că și-a luat familia și a plecat în vacanță. Destul de scurtă, ce-i drept, dar vedeta s-a declarat mulțumită.

Ioana și familia ei au petrecut 3 zile în Eforie Nord, acolo unde au cheltuit, după cum a povestit chiar femeia, 800 de lei. Totuși, pentru a reuși să facă economie, Ioana și soțul ei, Ionuț, au făcut câteva sacrificii.

„Da, am plecat la mare, am stat 3 nopți și ne-am cazat în Eforie Nord la un loc de vis, unde ne a plăcut foarte mult și unde vom reveni mereu cu drag! Am plecat cu trenul.(...) Am cheltuit cu totul cam 800 de lei cu tot cu mâncare. Pentru că noi cumpărăm din supermarket și ne gospodărim acolo că este bucătărie! Luăm sticle de suc și deșertăm în sticle mai mici și le punem în lada frigorifică și mergem pe plajă”, a declarat Ioana Tufaru pentru Ciao.ro.

Ioana Tufaru și soțul ei se confruntă cu probleme financiare

Situația financiară extrem de modestă a Ioanei Tufaru și a familiei sale nu este o noutate, iar vedeta a mărturisit că, și în prezent, se descurcă destul de greu cu banii.

După zilele petrecute pe litoralul Mării Negre, fiica Andei Călugăreanu a spus că nu crede că va mai avea vreun concediu vara asta, din cauza faptului că nu dispune de posibilități financiare. În plus, când a venit vorba despre veniturile familiei, Ioana a spus că merge uneori la filmări pentru a face parte din figurație, iar de acolo mai primește câțiva bani, însă nu sunt suficienți pentru un trai normal.

„Tot greu ne descurcăm. Eu mai merg pe la niște filmări, figurație la filme să mai scot un ban, dar nici alea nu sunt zilnice. Dar sunt niște bănuți în plus bineveniți”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.

Cei doi soți nu au doar probleme cu banii, ci și cu sănătatea. Ioana Tufaru a povestit că, în vacanța de la mare, nici ea, dar nici soțul ei, nu au putut petrecut prea mult la soare, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. De asemenea, vedeta a mărturisit că nu a stat în costum de baie pe plajă, pentru că nu ar fi vrut ca lumea să se uite la formele sale, pe care nu le consideră frumoase.

„Nu, nu stăm la soare. Nu avem voie nici eu, nici Ionuț. Stăm pe șezlong sub umbrelă. Ionuț nu are voie la soare și nici în căldură pentru că are probleme de sănătate, cu inima și cu plămânii! De aceea stă sub umbrelă pe șezlong.(...) Am avut ceva lung deasupra, un fel de rochiță specială de plajă care să–mi acopere formele. Asta nu pentru că aș avea vreun complex, ci doar că se văd urât! Lumea se uită, dar nimeni nu a zis nimic!”, a mai povestit Ioana Tufaru.