„Nu prea sunt de acord cu chestia asta” Gabriela Cristea nu a mai rezistat și a ținut neapărat să aducă în discuție acest lucru. Cum a reacționat Tavi Clonda când a auzit-o

Ziua de 8 martie aduce o mare sărbătoare în rândul femeilor, dar și bărbaților care au alături câte o parteneră.

Fiecare marchează în mod diferit această sărbătoare, unele doamne ori domnișoare aleg să fie doar în compania prietenelor, pe când altele nu concept să își petreacă această zi fără a-l avea și pe partener aproape.

Gabriela Cristea, răsfățată la maxim de Tavi Clonda

Printre cele din ultima categorie menționată se numără și Gabriela Cristea, care a vorbit acum deschis pe acest subiect, spunând că doar bărbatul de lângă te poate face să te simți cu adevărat femeie.

Drept dovadă, Tavi Clonda a avut o surpriză astăzi pentru soția sa și imediat ce ambii și-au eliberat programul profesional au dat fuga la un restaurant de lux din Capitală.

Pe drum, însă, fiind în trafic, Gabriela Cristea a intrat în legătură cu admiratorii din mediul online, ea fiind foarte activă pe rețelele de socializare, arătându-se interesată de ceea ce fac doamnele și domnișoarele din comunitatea ei astăzi, de ziua lor.

”Bună, dragilor! La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! Astăzi este 8 martie! Sunt tare curioasă ce faceți, pe unde ieșiți sau cu cine ieșiți, dacă vă scot partenerii voștri de viață undeva sau ieșiți ca fetele. Eu nu prea sunt de acord cu chestia asta pentru că până la urmă ei, bărbații, ne fac să ne simțim femei. Pentru că am avut liber la prânz și pentru că și soțul meu și-a făcut timp liber mă scoată la restaurant. Deci, vreau să știu pe voi unde vă scoate soțul, iubitul, amantul…”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram.

La rândul său, Tavi Clonda, care nu s-a arătat deloc de acord cu faptul că astăzi unele femei ar putea să petreacă această zi specială cu amantul, le-a făcut și el o urare doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni.

Artistul spune că toate femeile din lume merită să fie tratate cu respect, să fie iubite și apreciate, căci, subliniază el, fără ele, ei, bărbații, nu și-ar găsi rostul pe pământ.

Iar el, dorind să își urmeze sfaturile, de 8 martie, și-a bucurat soția cu multe preparate alese, căci toate au fost pe gustul lor, iar o alegere în acest sens era greu de făcut.

Însă, a ținut el să scoată în evidență, doar astăzi mai este cu și despre femei, căci de mâine, 9 martie, vine rândul bărbaților. Ei vor trebui să fie sărbătoriți și răsfățați de doamnele din viața lor, așa cum au tot făcut-o până acum ei, încă de luna trecută, când s-a sărbătorit iubirea.

”La mulți ani, la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor și mămicilor! Să fiți iubite și respectate așa cum meritați, că fără voi suntem niște terminați. Iată că am făcut și o rimă. Astăzi e despre voi, de fapt, toată luna asta, adică din februarie, numai despre voi e vorba. Am înțeles că până mâine doar, că mâine e Ziua Bărbatului, deci mai profitați astăzi… Am făcut o rezervare frumoasă, într-un loc preferat al nostru, unde se mănâncă super bine”, a adăugat și soțul Tavi Clonda.