„Nu s-au ales prea mulți bani de mine” Alex Velea, un cheltuitor înrăit! Cum a reușit Antonia să îl aducă pe calea cea bună

Antonia și Alex Velea au o relație foarte frumoasă, se iubesc necondiționat și, din rodul dragostei lor au rezultat doi băieței minunați pe nume Akim și Dominic. La începutul relației lor, admiratorii nu le dădeau prea multe șanse de a rămâne împreună. Cu toate acestea, nu au dat ascultare gurii lumii și iată în prezent au o căsnicie foarte frumoasă și se înțeleg de minune.

Cei doi se sprijină reciproc în fiecare moment și, de-a lungul timpului, au preluat unul de la altul cele mai bune obiceiuri și învățăminte atunci când a fost necesar. Un exemplu în acest sens poate fi chiar momentul în care Alex Velea, din dorința de face cât mai multor persoane din viața lui pe plac, obișnuia să își cheltuiască banii pentru aceștia, însă soția sa l-a ajutat să se echilibreze din punct de vedere financiar de când au început să formeze o familie.

Alex Velea, ajutat de Antonia să devină un bărbat chibzuit

În cadrul unui interviu, Alex Velea a declarat că datorită Antoniei a învățat să economisească bani, asta pentru că tendința de a cheltui era foarte mare în cazul lui, mai ales înainte de a intra într-o relație cu mama copiilor săi.

„Nu m-am gândit prea mult la lucrurile astea materiale, mai ales în prima parte a carierei mele, când eram adolescent. Până să intru într-o relație cu viitoarea mea nevastă, cu Antonia, nu s-au ales prea mulți bani de mine. Am fost mereu mână spartă.

Am încercat să-i fac pe toți fericiți, atât cât am putut. Deși, fericirea poți doar s-o întreții cu lucruri materiale. Nu poți să faci un om fericit dacă îi dai bani, trebuie să-l iubești”, a spus Alex Velea, conform Viva.

Alex Velea nu își lasă niciodată părinții la greu. Artistul le este foarte recunoscător pentru tot ce au făcut pentru el de-a lungul vieții, așa că se consideră responsabil să le ofere acestora lui un trai decent. Acum artistul este stâlpul de susținere al familiei sale.

„Mi-am ajutat familia pentru că părinții mei s-au mutat aici. Și cum ei au avut grijă de mine toată viața, eu am devenit pilonul principal al familiei și a trebuit să mă zbat ca să aibă un trai decent”, a declarat Alex Velea pentru aceeași sursă.