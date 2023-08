”Nu se datorează doar Mamei Natură” Mădălina Ghena a fost dată de gol. Ce face celebra actriță pentru a se menține într-o formă de zile mari. Abia acum s-a aflat secretul siluetei sale

In articol:

Mădălina Ghenea a cunoscut celebritatea peste hotare, fiind acum considerată la scară largă una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Lucru care nu poate fi decât adevărat, având în vedere aparițiile divei, care se bazează mereu pe ținute impecabile, dar și pe o siluetă de invidiat.

Mădălina Ghenea se laudă cu o frumusețe aparte

Fapt pentru care multe doamne și domnișoare o invidiază, din dorința de a o urma la capitolul frumusețe. Însă, ce nu știe multă lume este faptul că vedeta nu este doar norocoasa unei moșteniri de invidiat primite de la ”Mama Natură”, ci și o femeie care face sacrificii pentru a întoarce priviri.

Conform celor mai recente detalii apărute în presă, în legătură cu felul în care arată vedeta, se pare că talia subțire, picioarele tonifiate și posteriorul bombat sunt rezultatele sportului pe care-l practică.

Afară, acasă sau în sala de sport, Mădălina Ghenea este o împătimită a efortului fizic și nu puține sunt modalitățile prin care alege să se mențină într-o formă de zile mari.

” Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale. În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

Iar asta nu este tot, căci pe lângă sportul pe care-l practică, Mădălina Ghenea este atentă și la ce își pune în farfurie.

Diva preferă doar alimentele sănătoase, pe care le combină cu o hidratare corespunzătoare și perioade de fasting, care să o ajute la detoxifiere.

Plus că nu uită nici de produsele care îi asigură o piele sănătoasă și un păr strălucitor, la care apelează zilnic, având modele celebre în arta frumuseții.

”Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos. Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său. Pentru a avea o piele ca a ei, trebuie hidratată nu doar cu multă apă, ci și folosind diverse creme de față și corp. În plus, vara nu poate lipsi protecția solară. Mădălina are mare grijă și de coafurile ei. Adoră să se inspire de la Anna Magnani și Sophia Loren, pentru că se simte foarte apropiată de Italia”, se mai arată în presa internațională.