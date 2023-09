„Nu se implică deloc” Radu Bănică nu s-a mai ferit și a dat totul din casă! Cum se înțelege, de fapt, cu tatăl său?! L-a ajutat sau nu Ștefan Bănică Jr. în cariera sa: „Nici nu-mi doresc”

In articol:

Radu Ștefan Bănică se bucură de o carieră în plină ascensiune atât în actorie, cât și în industria muzicală, iar de curând a lansat o piesă care s-a dovedit a fi un real succes în rândul ascultătorilor.

Fără îndoială, tânărul îi calcă pe urme tatălului său, Ștefan Bănică Jr, fiind un tânăr actor extrem de talentat. Numele său apare pe scena marilor teatre din țara noastră, ba mai mult, este și masterand la UNATC, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie și mândrie pentru el, dar și pentru membrii familiei sale.

Recent, artistul a vorbit despre schimbările care s-au produs în viața sa pe plan profesional, dar și despre relația pe care o are cu tatăl său.

Radu Ștefan Bănică, totul despre relația cu tatăl său

Fără doar și poate, Ștefan Bănică Jr. are cu ce să se mândrească și asta pentru că are trei copii minunați, dar și un parcurs profesional demn de invidiat. În ciuda faptului că și-a creat de foarte mult timp un renume în industrie, fiul său spune că nu a vrut niciodată să profite de acest lucru și implicit, să-l favorizeze, ci din contră.

Radu Bănică a mărturisit că tatăl său nu se implică deloc în cariera sa, ci doar îl ajută din punct de vedere moral, însă nu și-a dorit niciodată să fie privilegiat doar pentru numele său.

„Nu se implică deloc pe partea profesională, el e să zicem suport moral, la fel și mama, dar pe partea profesională nu se implică nimeni. Dacă prind acel eveniment, l-am prins pentru că l-am prins eu, dacă nu-l prind, nu l-am prins pentru că nu l-am prins. Nu o să vină să zică: îl băgăm pe fi-miu sau ceva! Nu a făcut niciodată chestia asta și sincer nici nu-mi doresc.”, a mărturisit Radu Bănică pentru Playtech.ro.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. are planuri mari pentru viitor

Radu Bănică este mai fericit ca oricând și asta pentru că lucrurile îi merg din ce în ce mai bine din punct de vedere profesional. A reușit să intre la masterul mult visat, în ciuda faptului că a avut parte de mulți contracandidați, s-a lansat și în industria muzicală, însă a continuat și cu marea lui pasiune, actoria, având o mulțime de spectacole prin țară.

„A început foarte bine, am primit răspunsul că am intrat la master. Au fost cred că vreo 5 candidați pe loc, e o concurență în orice domeniu, mai ales la facultăți. Mă bucur că am prins loc la master. Am început și stagiunea de teatru, am plecat la Turnu Severin, am avut spectacol și acum reîncepe treaba în forță.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.