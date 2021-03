Nu se mai poate face nimic! Ioana și Ilie Năstase vor divorța! Primele declarații: "Nu pot trăi în haos, în violență..."

In articol:

Nu se mai poate face nimic între Ioana și Ilie Năstase! Actele au fost depuse la Tribunal, în curând urmează ca soții să divorțeze. Deși soția tenismenului declara faptul că există o mică șansă de împăcare, se pare că decizia este una definitivă.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Pentru că așa și-a dorit soțul meu, așa a vrut el, de ce nu știu. Așa și-a dorit (n.r. de ce la tribunal și nu la notar)' , a spus Ioana Simion.

Ioana și Ilie Năstase divorțează

Ioana Simion și Ilie Năstase au trecut printr-o perioadă neplăcută, după ieșirea violentă a fostului sportiv. Se pare că femeia nu a putut trece peste această experiență, ținând cont de faptul că a reușit să iasă din mâinile soțului ei doar cu ajutorul poliței. Astfel, soția lui Ilie a depus actele de divorț la Tribunalul din Constanța.

În continuare, Ioana declară faptul că nu vrea nimic de la soțul ei și că îi va da înapoi tot ce este de dat.

„În cazul meu, nu este nevoie. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți, probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță' , a continuat Ioana Simion.

De asemenea, vedeta a mai făcut și primele declarații despre actuala situație. Ioana recunoaște faptul că ea a vrut să divorțeze de soțul ei, ci că soțul ei a mers la tribunal.

Însă, frumoasa brunetă nu s-a prezentat la tribunal cu una, cu două. Ioana a întors toate privirile în momentul în care a ajuns cu bolidul ei de lux, în valoare de aproximativ 250.000 de euro. Totuși, ținuta pe care a purtat-o a fost impecabilă- pantofii au costat în jur de 1.200 de euro, costumul extrem de elegant a costat și el 1.000 de euro, alături de o geantă marca Hermes, în valoare de 15.000 de euro.

„Da, așa este. Am decis să divorțez, iar Ilie mi-a împărtășit și el dorința lui, numai că el nu a vrut la notar, așa cum mi-am dorit, ci la tribunal, din păcate. În cele două luni de când i-am dat ultimatum, nu s-au schimbat prea multe. Eu sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență. Vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru Click!.