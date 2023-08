”Nu se poate sta, e complicată situația” Gabriela Cristea și Tavi Clonda, nevoiți să-și facă bagajele și să părăsească camera de hotel, în miez de noapte. Vacanța lor a început cu momente de coșmar

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu au dorit să lase vara să se încheie fără o vacanță în doi, într-un loc de fițe. Astfel că și-au făcut bagajele și au aterizat direct în sud-estul Franței, la Cannes.

Au plănuit totul pentru a se bucura de o escapadă pe cinste, doar că intențiile lor nu au prea prins contur, cel puțin nu din prima.

Cei doi soții au dat de necaz în Franța

Și asta pentru că, după cum spun ei în online, acolo unde sunt mereu activi, locul de cazare pe care și l-au ales și l-au plătit nu era deloc în concordanță cu nevoile lor.

Astfel că, în miez de noapte, cei doi soți au fost nevoiți să își facă bagajele și să o ia din loc, în căutarea unui nou hotel.

Și asta pentru că temperatura ridicată din camera de hotel i-a făcut să nu poată să respire, să nu doarmă și chiar a lăsat-o pe prezentatoare fără voce. Lucrul acesta a fost posibil din cauza faptului că, din dorința de a avea parte de puțină răcoare, Gabriela Cristea a stat în bătaia curentului produs de niște ventilatoare.

”Ne-am mutat în toiul nopții! Era de nerespirat! Ne facem bagajele! Ce credeți, după ce am fost super încântați, ne-am mutat pentru că nu se poate sta în apartament. Este extrem de cald și nu avem aer condiționat. Încercăm să vedem cum ne recuperăm banii și ne luăm un alt hotel. Aici eram undeva la periferie, dar ne mutăm în centru, e complicată situația pentru că am rămas și fără voce din cauza faptului că am stat cu niște ventilatoare”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, nevoiți să-și caute altă cazare în miez de noapte, în Franța [Sursa foto: Instagram ]

Ulterior, după ce au împachetat iar, deși abia se făcuseră comozi, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns în noua cameră de hotel. De data aceasta au ales o cazare situată central și mult mai luxoasă, chiar cu un cadru dedicat cuplurilor.

”Am ajuns la noul hotel, este o cameră de designer, e foarte frumos și e un pic mai deosebită camera. Mai aveau o variantă de cameră normală, dar noi am ales-o pe asta (nr. cu dușul în cameră)”, a mai adăugat prezentatoarea.