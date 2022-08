„Nu știi niciodată cât îi ai lângă tine pe oamenii pe care-i iubești”. Otniela, mesaj emoționant pe Instagram pentru bunica sa. Sfatul bătrânei de 82 de ani pentru frumoasa blondină

In articol:

Vedeta le-a transmis recent fanilor săi un mesaj emoționant despre oameni și iubire, evidențiind rapiditatea cu care trece timpul și importanța oamenilor dragi în viața oricui. Ajunsă la vârsta de 82 de ani, bunica i-a dat un sfat pe care nu-l va uita vreodată.

Otniela Sandu, despre oamenii dragi din viața sa

Otniela Sandu, story alături de bunica sa [Sursa foto: Instagram]

Influencerița și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi de pe Instagram, în două story-uri emoționante, în care se afișează alături de bunica sa, una dintre persoanele dragi ei. Aceasta a tras un semnal de alarmă cu privire la prețuirea oamenilor din jurul nostru.

„Nu știi niciodată cât îi ai lângă tine pe oamenii pe care-i iubești. Și dacă am învățat ceva până la vârsta asta, este despre iubire, despre oameni. Investiția asta contează cel mai mult. Restul sunt detalii. Nu schimba oamenii, învață să-i accepți și să-i iubești fix așa cum sunt!”

„Deci am plecat de la bunica… De fiecare data când merg la ea e supărată că vin foarte rar. (…) Nu avem niciodată timp de oamenii de lângă noi.”, povestește aceasta.

Vedeta a împărtășit pe Instagram chiar si cuvintele bunicii sale: „Nimic nu contează din ce am, cât contează să-i văd pe oamenii pe care-i iubesc. Iubita mea, am tras toată viața să am, să fac, să fiu și azi la 82 de ani tot ce vreau este iubirea. Iubirea față de oamenii pentru care nu am avut timp. Lucram mult și nu aveam timp mult de petrecut cu copiii mei. Și azi ce să vezi, nici ei nu au timp, nu au drag de mine.”

Cine este Otniela Sandu

Otniela Sandu a absolvit jurnalismul, însă în prezent este actriță și influencer. Aceasta a avut și apariții televizate, fiind prezentă în emisiuni precum Bravo, ai stil!, Ferma, Supraviețuitorul.

Pe platforma de socializare Instagram, aceasta are un număr de 200.000 de urmăritori. În trecut vedeta a cochetat și cu makeup-ul.

“Am rămas make-up artistul meu personal. Este o pasiune pe care o am încă din copilărie şi un mod prin care mi-am câştigat primii bani singură. Dar tot actoria rămâne prima mea dragoste.”, a declarat aceasta pentru OKmagazine.