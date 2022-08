„Nu știm de pe ce planetă sau din ce galaxie e” O astroloagă a vorbit despre David Popovici. Ce a spus despre performanța sportivului: „ N-are zodie, n-are Mercur retrograd”

In articol:

La vârsta de doar 17 ani, David Popovici a scris istorie în înot! Adolescentul a câștigat două medalii la Budapesta, devenind astfel dublu campion mondial. De asemenea, pentru performanța sa, sportivul a primit chiar și Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Cavaler.

Citeste si: Prima reacție a lui David Popovici, după ce a devenit dublu campion mondial: „Sper că v-am făcut pe toți mândri”

Recent, o cunoscută astroloagă a vorbit despre David Popovici, postând pe pagina personală de Facebook un mesaj care s-a viralizat rapid, despre performanțele tânărului sportiv.

"Din punct de vedere astral, concluzia mea este că David Popovici n-are zodie, n-are Mercur retrograd, n-are Luna în Berbec sau pe casă proastă, n-are 13 cu ghinion, nici alte numere nefaste. Doar ce a bătut un record mondial în zi de 13, după 13 ani. Culoarul 4 iși redefinește vibrația sub numele său. Ghinionul e doar al colegilor de bazin sau al recordmanilor dinaintea lui. Nu știm de pe ce planetă sau din ce galaxie e, nu se orânduiește după Legea Gravitației, nici după cea a frecării dintre un corp solid și particulele de apă. Nu are bioritm, pauză, mofturi. Nu așteaptă să îl trezească razele Soarelui. Nu pare să îl îmbete nici succesul. Nu are ego. Nu merge la risc, nu dă emoții negative, nu dezamăgește. Nu vrea la Neversea, Untold sau Saga. Merge la școală ca toți tinerii, dar anticipez că va fi primul elev din istoria țării care va reuși să lase în urma sa o statuie, sper în fața liceului Coșbuc, un simbol de ambiție pentru toți copiii și tinerii din România. No sex, no drugs and no rock 'n roll yet. Nu avem echipă, nici valoare, avem un Geniu cum rar se naște și tot Universul conspiră întru strălucirea acestui miracol de om, pentru această țară", a scris ea pe Facebook.

David Popovici donează casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial

David Popovici, care este dublu campion la natație, a decis să-și doneze casca și ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta, pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori.

Citeste si: David Popovici, surprins în metroul bucureștean. Cum s-a lăsat fotografiat campionul

Din nefericire, Florentina, mamă a trei copii, a fost diagnosticată cu o boală grea și nu are unde să locuiască alături de micuții săi.

"Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranță și puțin bine, eu îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulți cei care ajută un fost sportiv de performanță, aflat într-o situație de viață dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susțineți și îmi sunteți aproape, ca această lună să faceți o donație pentru căsuța Florentinei.", spune David Popovici.