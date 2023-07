„Nu știu câți bani avem în casă” Dezvăluirea pe care Maria Constantin a făcut-o despre Robert Stoica, la câteva zile după nuntă. Ce face proaspătul soț al artistei cu banii

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica au devenit soț și soție în urmă cu doar câteva zile și se pregătesc pentru o petrecere de nuntă de vis, alături de toți apropiații lor. Celebra cântăreață este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară și este foarte solicitată pentru a cânta la nenumărate evenimente, în urma cărora câștigă sume uriașe de bani.

De-a lungul timpului, unii oameni au vorbit despre situația financiară a Mariei Constantin, spunând că, de fapt, proaspătul ei soț i-ar fi manager.

După multe speculații ce s-au făcut în jurul ei și al lui Robert Stoica, Maria Constantin a vrut să facă lumină și să spună că, deși soțul ei este un bun contabil și este foarte atent la bani, acesta nu îi este manager. Mai mult, cântăreața a dezvăluit că ea nu se uită la bani atunci când vrea să își cumpere lucruri și nu este interesată de partea materială.

„Vreau să spun că toată lumea are impresia că este mangerul meu. El este un contabil foarte bun, știe foarte bine câți bani avem în casă, eu nu știu lucrul acesta. Chiar nu-l știu și nu mă interesează. Eu trăiesc momentul. Sunt fericită astăzi. Dacă am vrut astăzi să-mi cumpăr ceva sau să mănânc ceva ce mi-am dorit și am avut să-mi permit lucrul acela, înseamnă că sunt foarte fericită. Mâine vedem ce se mai întâmplă. Cam așa sunt eu. Așa funcționez. Îmi place să am siguranța aia, că știu că sunt bani acolo, dar nu mă interesează cât sunt. Important este să știu că sunt acolo când am nevoie”,

a declarat Maria Constantin pentru Ego.ro

Totuși, deși se declară uneori aeriană și a mărturisit că nu pune preț pe bani, Maria Constantin a spus că, deși nu știe câți bani au în casă ea și Robert, este foarte atentă la cardurile bancare și știe cu exactitate când și câți bani îi intră în conturi. În plus, artista a mărturisit că nu face cheltuieli exagerate și că întotdeauna știe să își pună o limită la cumpărături.

„Acum, lăsând gluma la o parte, nu sunt atât de aeriană. E adevărat că nu știu câți bani avem în casă. Așa câți bani am eu știu pentru că îți dai seama cardul este la mine și văd câți bani îmi intră. Mă asigur că au intrat bani de la spectacol, de la evenimente. Am așa de cât de cât o vagă idee. Adică nu te gândi că mă duc și mă arunc așa în vitrină și cheltuiesc fără măsură. Dacă aș fi vreo milionară în euro nu m-aș uita la bani. Nu prea mă uit eu acum, dapăi atunci. Dar nu sunt. Momentan mai am ceva până să ajung acolo”, a mai povestit Maria Constantin.

Ce face Robert Stoica cu banii?

Maria Constantin a dat tot din casă și a dezvăluit obiceiul pe care îl are proaspătul ei soț, atunci când vine vorba de bani. Deși bărbatul este cel mai atent la finanțe din familia lor, artista a povestit că Robert Stoica obișnuiește să împrumute bani apropiaților, lucru pe care îl are în comun cu Maria Constantin. Cei doi nu refuză niciodată să își ajute prietenii, chiar și când vine vorba de partea financiară.

„E suficient să fiu eu milionară, că la cât de darnică sunt oricum, împart cu toată lumea. Să știi că și Robert este același gen. Cred că și asta ne-a atras foarte mult. Suntem genul de oameni foarte buni, genul acela de oameni care, dacă vine cineva la noi cu o problemă, suntem primii care suntem gata să ajutăm, să fie bine. Nu prea suntem genul de persoane care să spunem „NU”. De ceva timp am început să învăț să spun NU la ceea ce nu-mi convine și încerc să învăț din greșeli. Că dacă nu înveți din greșeli, este cam rău. Te numești altfel”, a declarat artista.