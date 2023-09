„Nu știu ce să mă mai fac cu ea” Emily Burghelea a spus exact ce se întâmplă cu fiica ei, în ultima perioadă! A împărtășit totul cu fanii din mediul online

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar pe rețelele de socializare, blondina este foarte activă, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De curând, tânăra a făcut o postare în mediul online, unde le povestea internauților despre copiii ei și despre alimentația acestora. Ajuns în perioada diversificării, Damian, fiul vedetei, mănâncă foarte bine, însă acest lucru nu se întâmplă și în cazul fetiței tinerei, Amedea, despre care spune că mănâncă foarte puțin în ultima perioadă.

„Damian mănâncă foarte bine! Apropo... Amedea a început să țină la siluetă într-un mare stil. Mănâncă cât o vrăbiuță, nu știu ce să mă mai fac cu ea”, a scris Emily Burghelea, pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea, dezvăluiri din viața de familie

În cadrul unui interviu recent, Emily Burghelea a dezvăluit câteva aspecte din viața de familie, mărturisind cu sinceritate că, deși ea și soțul ei, Andrei, nu mai au foarte mult timp la dispoziție pentru a petrece împreună, cei doi se bucură la maxim atunci când sunt unul alături de celălalt, în formulă de 4, mai precis alături și de copiii lor.

"MM, o cină romantică?! Nu știu dacă am mai avut neapărat parte de o cină romantică pentru că toate cinele noastre s-au transformat în cine pline de culoare și de bucurie. Romantismul a fost înlocuit de feeling-ul pe care eu îl numesc acasă. Am trecut la etapa în care pur și simplu să fim împreună înseamnă să fim acasă și nu mai avem nevoie de nimic mai mult atunci când suntem împreună. Nu știu dacă am mai putea să ne relaxăm doar noi doi, pentru că ne-am obișnuit atât de tare să fim toți patru, în cât dacă am rămâne doar noi doi cred că ne-am simți puțin incompleți. Ar fi un experiment să facem și asta, să mai ieșim și doar noi doi, dar poate că atunci când o să ne mai așezăm puțin o să ne mai exploatăm și această latură pe care ne-am mai exploatat-o de mult", a povestit blondina, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea, alături de familia sa [Sursa foto: Instagram]