„Nu știu ce voi face” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se confruntă cu probleme pe final de vacanță! Vedeta s-a plâns pe internet

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au decis se plece într-o lungă și binemeritată vacanță alături de fiica lor cea mică, Petra. Dacă mai multe zile s-au bucurat de multe zone superbe din Italia, acum cei trei au ajuns la munte în Austria, acolo unde diferența de temperatură este substanțială și își spune cuvântul.

Ei bine, vedeta de televiziune s-a plâns pe rețelele de socializare de ultimele zile din vacanță. Iată ce au pățit ea și partenerul ei de viață!

Cristina Șișcanu, detalii din vacanță. Ce a uitat să pună în bagaj pentru ea și Mădălin Ionescu. Le-ar fi fost foarte util acum

Nu este niciun secret faptul că vedeta de televiziune este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan profesional, dar și personal. Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu și fiica lor Petra au plecat pentru l lungă vacanță departe de agitația din București. Zile bune au petrecut în Italia, iar acum cei trei se bucură de peisajele care îți taie răsuflarea din Austria. Nu doar peisajele dintre cele două țări sunt diferite, ci și temperaturile.

Astfel că la munte este mult mai frig, iar soția prezentatorului TV nu a mai avut loc să pună și haine groase în bagaje, așa că cei doi vor îngheța puțin de frig până când se vor întoarce acasă.

Din fericire, Cristina Șișcanu a avut grijă să nu omită aceste piese vestimentare din geamantanul celei mici.

„Nu prea am haine de vreme răcoroasă, nu am haine la mine. Pentru Petra am vreo 3-4 chestii, dar eu și Mădălin nu prea avem. Ideea este că știam că finalul vacanței va fi în Austria la munte, dar efectiv nu am mai avut loc în geamantan. Așa că nu știu ce voi face”, a spus Cristina Șișcanu la InstaStory.