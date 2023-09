„Nu știu cum am nimerit un bărbat așa” Claudia Puican a găsit conversații deocheate cu alte femei în telefonul lui Armin Nicoară! Ce s-a întâmplat după în relația celor doi artiști

In articol:

În ciuda gurilor rele, Claudia Puican și Armin Nicoară au o relație de care sunt foarte mândri, iar stilul de viață și felul lor de-a fi se pare că le aduce lor succesul în căsnicie. Nu puține au fost dățile în care saxofonistul a fost criticat pentru „derapajele” sale mult prea îndrăznețe cu privire la alte femei decât soția sa, însă se pare că artista nu are nimic împotriva faptului că soțul său curtează și alte femei, celebre sau nu, atâta

timp cât știe că nu trece la fapte. Prezenți în cadrul emisiunii online WOWnews, cei doi soți au vorbit, printre altele, despre relația lor, dar și despre comportamentul lui Armin în raport cu celelalte femei.

Cu această ocazie, Claudia Puican a mărturisit că nu este absolut deloc geloasă în căsnicia sa, chiar dacă Armin are gesturi îndrăznețe față de alte femei oriunde merge, cu care chiar poartă conversații deocheate. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că soțul său obișnuiește să poarte și conversații îndrăznețe în mediul online cu alte femei, însă se pare că nici acest lucru nu reprezintă pentru ea un motiv de îngrijorare, convinsă fiind de faptul că numai gura este de el și că nu va trece niciodată la fapte, mai ales că tot timpul și-l petrec împreună.

Citește și: „Există răutate și nu puțină” Sosia Vlăduței Lupău, mai sinceră ca niciodată! Laura Dodan nu s-a mai putut abține și a spus tot adevărul despre ceea ce se întâmplă în industria muzicală! Ce a dezvăluit și despre Georgiana Lobonț

Claudia Puican nu este deloc geloasă în căsnicia sa

Claudia Puican a recunoscut că primește adesea de la femei întrebări legate despre atitudinea soțului său, dacă este sau nu geloasă. De fiecare dată, răspunsul său este același- negativ, susținând că îi cunoaște foarte bine limitele lui Armin.

Claudia Puican: „Toate fetele mă întreabă: «Oare nu ești geloasă când toate fetele sar pe Armin?». Eu zic: «Nu, stați liniștite, eu știu ce am acasă». Câteodată, tot le zic: «Numai atâta dați cu pietre în Armin, că doar gura e de el, fapte- mai puțin».”

Citeste si: „M-am plictisit de tine și de emisiunea asta!”. Bianca izbucnește în lacrimi după ce este chemată de Radu în camera roșie! Aflați de la ce a pornit totul mâine, 26 septembrie, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Valentin Sanfira a trecut printr-un accident cumplit în Italia. În spital, medicii l-au ținut patru zile fără să-l opereze- stirileprotv.ro

Armin Nicoară: „Mă înțelegeți? Și nici nu îmi permite timpul, mai toată ziua suntem plecați pe drumuri, nu pot.”

Claudia Puican: „Dar chiar stăteam într-un timp și mă întrebam, nu știu cum am nimerit să am eu un bărbat așa care... nu știu dacă mă credeți, fetelor, sau nu, dar Armin doar vorbește, că mă mai uit și eu pe la el prin telefon, vorbește și el așa, mesaje din astea mai deocheate... dar câteodată zic: «Doamne, că numai gura e de el, că el fapte- mai puțin», că doar lângă mine stă. Are și el adrenalină în viață.”

Armin Nicoară: „O să fie comentarii și o să zică: «Doamne, dacă aveam așa un bărbat...»”

Claudia Puican: „Nu te mai încrunta, soțul meu iubit, că faci riduri. Tot timpul îi zic, nu te mai supăra, pentru că noi suntem foarte deschiși în relația noastră și dacă avem ceva să ne spunem, niciodată nu ne ascundem, adică suntem așa cum ne știți, adică el dacă vrea să zică ceva, poate greșește un cuvânt, el zice... «ăsta-s eu». Fiecare om greșește, poate și în viața de zi cu zi, acum nu avem de ce să ne ascundem, să fim perfecți, nu există om perfect.”

Citeste si: "Ferească Dumnezeu! Nu îndemn pe nimeni!" Cum a reușit Florin Salam să treacă peste moartea primei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Scrisoarea unei mămici la început de an școlar: ”Sistemul de învățământ nu mai e centrat pe elev”/ ”Predarea se face pe repede înainte”/ ”Ce oferă școală în afară de cei 4 pereți ai sălii de clasă?”- stirilekanald.ro

Citeste si: Sophia Loren, internată de urgență în spital. Care este starea de sănătate a celebrei actrițe- radioimpuls.ro

Citește și: Armin Nicoară i-a luat la rând! Ce a spus despre Jador, Dani Mocanu, Florin Salam și Tzancă Uraganu: "Mă uit în fiecare zi să văd care ce face"| EXCLUSIV