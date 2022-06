”Nu știu dacă ar fi ceva ce nu aș face”. Anca Dinicu, alias Gina Felea, dispusă la orice compromis pentru carieră

In articol:

Anca Dinicu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate tinere actrițe de la noi. Piesele de teatru în care apare, dar și personajele cărora le-a dat viață pe micul ecran au făcut-o să fie cunoscută la scară largă.

Însă, de departe cel mai controversat personaj pe care l-a interpretat a fost cel din serialul lui Mihai Bendeac, Gina Felea.

Anca Dinicu își pune meseria mai presus de orice

Dar până să ajungă să o cunoască o țară întreagă, vedeta spune că mult timp a urcat pe scenă fără a fi plătită.

În facultate, carismatica Anca Dinicu și-a exersat talentul pe gratis, lucru pe care l-ar mai face și acum, din dorința de a ajuta un coleg de breaslă talentat, dar fără resurse financiare.

”Am jucat și gratis. Am jucat mult timp, în facultate, când erau proiecte independente. Aș mai face-o și azi pentru sufletul meu. Aș ajuta și un prieten, însă doar dacă nu ar avea bani. Dacă nu are bani aș veni să-l ajut, dar dacă știu că are bani nu vin doar pe prietenie”, a declarant Anca Dinicu, notează ego.ro.

Ei bine, pe lângă faptul că ar mai juca fără a fi plătită, chiar dacă acum este persoană publică, Anca Dinicu spune că lista compromisurilor pe care le-ar face pentru carieră este lungă.

Actrița a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de opt ani, iar de-a lungul timpului, pentru tot ce are acum și pentru cine este, spune că a muncit pe brânci.

Chiar și așa, mai are multe de dovedit, astfel că, subliniază ea, pentru un rol bun, ar fi în stare de absolut orice.

Anca Dinicu susține că, de nevoie, ar fi capabilă să piardă lupta cu kilogramele, ba chiar și să se tundă la zero, nefiind ceva ce ar putea să refuze pentru a mai urca o treaptă profesională.

Chiar dacă până acum nu a fost pusă în situația de a face vreun așa mare compromis, colega lui Mihai Bendeac recunoaște că a fost nevoită să refuze unele proiecte.

Și asta pentru că timpul nu i-a permis ori pentru că era deja prinsă într-un alt proiect, nu pentru că nu ar fi fost în stare să joace un anumit rol ori să se supună compromisurilor.

”Cred că m-aș îngrășa pentru un rol. Cred că aș putea să mă și rad în cap pentru un rol, dar depinde. Pentru carieră aș face multe. Nu știu dacă ar fi ceva ce nu aș face. Până acum am refuzat oferte din diferite motive precum lipsa timpului sau am avut alt proiect, dar în rest nu am refuzat”, a mai spus actrița.