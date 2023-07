„Nu știu dacă mă mai țin pe picioare” Ultima dorință a Ronei Hartner, după ce a aflat că are cancer în stadiul IV! A spus-o public pentru a afla toată lumea

In articol:

Rona Hartner trece printr-o perioadă grea! Cunoscuta artistă a aflat zilele trecute că se confruntă cu o boală nemiloasă, respectiv cancer pulmonar. Reamintim că, vedeta a mai învins cancerul în urmă cu 4 ani, atunci fiind diagnosticată cu cancer la colon.

Din păcate, medicii i-au dat un verdict dur de această dată, mai precis că boala cu care se confruntă este deja în stadiul IV, având chiar și metastaze la creier.

Cu toate acestea, însă, Rona spune că așteaptă o minune și este optimistă când se gândește la vindecare, dezvăluind că va face tot posibilul ca și de această dată să câștige lupta cu boala.

Totuși, în cazul în care ar trebui să se gândească la cel mai întunecat scenariu, artista spune că are o ultimă dorință, mai precis să termine discul la care lucrează, dar și ca fata ei, Rita, să fie bine.

„ Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol', a afirmat Rona Hartner într-un live transmis pe contul său de Facebook.

Rona Hartner, despre tratamentul pe care îl va urma

Rona Hartner a aflat că se confruntă, din nou, cu cancer în urma unui control de rutină, iar la scurt timp după ce a primit vestea din partea specialiștilor, vedeta le-a explicat toată situația celor ce o îndrăgesc.

Cântăreața a spus că va urma recomandările medicului, specialistul hotărând ca Rona să facă imunoterapie, nu chimioterapie sau citostatice, această procedură fiind mult mai suportabilă, după cum a declarat artista.

„O să urmez ce îmi spune doctorul. Acum vrea să îmi facă imunoterapie, nu chimioterapie, nu citostatice. Imunoterapia e mult mai suportabilă. Încerc să mă împărtășesc în fiecare zi, să mă conectez la Autorul vieții. Încerc să mă împărtășesc și să am viața în mine. Poate Iisus va da la o parte boala, moartea, dacă asta e voința Lui. Boala nu este făcută pentru că Dumnezeu e supărat pe noi și ne pedepsește. Boala face parte dintr-o încercare a vieții pentru a ne face să activăm aceste forțe ale credinței. Prima oară m-a salvat (n.r. – Iisus). Poate mă mai salvează și de data aceasta. Poate ține boala în frâu. Așa că, rugați-vă să dispară. Viața e frumoasă!', a mai spus Rona Hartner pe Facebook.