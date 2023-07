"Nu știu dacă mai e vorba de iubire" Feraru a dezvăluit tot ce se întâmplă în căsnicia lui, după atâția ani. Motivul pentru care nu și-ar părăsi niciodată soția pentru o altă femeie

In articol:

Mădălin Feraru este cunoscut de o țară întreagă, iar acesta are o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, acolo unde îi înveselește mereu pe cei ce-l urmăresc.

Deși are mulți fani, puțini cunosc povestea de viață a tiktokerului, așa că recent, Mădălin Feraru a fost invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, acolo unde și-a deschis sufletul în fața publicului său și a făcut dezvăluiri

din viața sa, în special despre căsnicia lui.

Citește și: Mădălin Feraru intră în ”cușcă”. Regele TikTok-ului se bate în ring, în aceeași zi cu Iancu Sterp! Când vor avea loc luptele

Feraru se declară un familist convins și spune că nu ar recurge niciodată la infidelitate, asta pentru că își iubește și respectă partenera de viață.

„Sunt familist. Consider că dacă am plăcere, am plăcere de o femeie mult mai în vârstă, care mă așteaptă. Pentru cinci minute de plăcere aia mă bate, că îmi gătește, îmi face ciorbă, tocană, cutare. Nu poți, pentru cinci minute de plăcere, să o dai afară pe ușă. Mă îndrăgostesc acum de femei, de capacitatea lor intelectuală. Fizicul pentru mine nu mai contează, că nici eu nu sunt vreun arătos, cam asta e.” , a declarat Feraru, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Captură de 113.000 euro în bagajele unui român care venea din SUA în România, pe aeroportul din Otopeni- stirileprotv.ro

Mădălin Feraru [Sursa foto: Captură YouTube]

Feraru își iubește foarte mult soția

Întrebat de către moderatorul emisiunii online cât de mult își iubește soția, Feraru a răspuns fără rețineri și a dezvăluit că foarte mult, asta pentru că, în primul rând, pe lângă celelalte calități pe care le

are femeia, aceasta este mama copilului său.

„Foarte mult. În primul rând e mama copilului meu și nu știu dacă mai e vorba de iubire, că sunt foarte mulți ani între noi, este vorba de obișnuință. La un om normal, iubirea durează un an jumate, după care te leagă respectul, e mama copilului meu, are grijă de el, îl spală, îl calcă, îi dă să mănânce. Eu, văzând că îl iubește pe el, îi iubesc pe amândoi, mai rău, pentru că na, cam asta este.”, a mai spus Feraru.

Citește și: Mădălin Feraru, "Tunetozaurul" de pe TikTok, despre prețul celebrității pe rețelele de socializare: "Uiți că există la o cameră distanță familia ta" EXCLUSIV

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iulie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

De asemenea, Adiță Voicu i-a pus o întrebare mai delicată invitatului, mai precis dacă și-a imaginat vreodată viața fără copilul său sau dacă s-a gândit că ar putea rămâne fără soția lui, în cazul în care ar face vreo greșeală.

„Nu există greșeli d-astea la mine. Eu când mi-am ales soția, mi-am ales-o într-un fel. Eu am crescut cu mamă și cu tată, și așa vreau să facă și copilul meu. Și dau un sfat tuturor femeilor, celor care zic că sunt și mamă și tată pentru copilul lor. Nu sunteți! Sunteți doar niște femei puternice, dar nu și mamă și tată!”, a mai adăugat Mădălin Feraru.