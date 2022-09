”Nu știu dacă o să vină”. Vincenzo Castellano, prezent la nunta Antoniei cu Alex Velea? Artistul a vorbit despre relația pe care o are cu fostul soț al vedetei

In articol:

Antonia și Vincenzo Castellano au fost căsătoriți ani buni, din relația lor venind pe lume și Maya, fiica celor doi.

Însă mariajul lor a ajuns la final și după lupte crâncene prin tribunal, date în privința custodiei fetei, artista și fostul soț au ajuns la un numitor comun.

Ba mai mult decât atât, cei doi au îngropat securea războiului și au devenit, de dragul fetei, prieteni.

Alex Velea și Vincenzo Castellano, prieteni la cataramă

Acum, când și Vincenzo are o altă familie, ori de câte ori au ocazia, el și Antonia se întâlnesc și petrec timp împreună. Nu singuri, ci în compania actualilor parteneri, așa cum s-a întâmplat recent, la ziua de naștere a Mayei.

Alex Velea spune că a depășit de mult timp etapa de amiciție cu Vincenzo Castellano, putând chiar să considere că acum îi leagă o prietenie.

În condițiile date, când toată lume e prietenă cu toată lume, căci și Antonia se înțelege de minune cu actuala parteneră a lui Vincenzo, aceștia se află și pe lista invitaților la nunta artiștilor.

Alex Velea spune că fostul soț al Antoniei este așteptat la eveniment, însă nu știe sigur dacă acesta va onora invitația.

”Lucrurile și-au intrat în normal, nu suntem nici primii, nici ultimii oameni care au trăit o situație de genul ăsta, sunt atâtea familii care au trăit situații similare. Ne înțelegem foarte bine toți, am acceptat realitatea și lucrurile au intrat pe un făgaș al normalității, un stil care ne convine tuturor. Pe Vincenzo îl veți invita la nunta voastră când va avea loc? Nu știu dacă o să vină (nr. Vincenză la nunta lui cu Antonia), eu îl invit cu drag, mi-e drag, îl știu de mult. Am înțeles fiecare exact cum stau lucrurile și pot să zic că suntem prieteni. Am depășit nivelul de cunoștințe, de amici”, a spus Alex Velea, notează Playtech.

Vincenzo Castellano, prezenta la nunta Antoniei cu Alex Velea? [Sursa foto: Facebook]

Și cum adulții au ajuns să fie în relații bune, nici copiii nu văd altfel lucrurile. Cântărețul spune că cei doi băieți ai săi se simt bine în preajma lui Vincenzo și crede și își dorește ca și Maya să fie la fel de confortabilă avându-l pe el, ca soț al mamei sale, aproape. Pentru ea și pentru cei doi băieți ai lui, Alex Velea își dorește să fie un model și mereu un sprijin.

”Normal, bineînțeles (n.r. o consideră pe Maya fiica lui). Copiii mei se simt foarte bine în preajma lor, a familiei din partea lui, la fel și Maya cred că se simte bine în preajma mea și îmi doresc să fiu un exemplu bun. Dacă pot să o ajut cu absolut orice, o s-o fac cu dragă inimă”, a mai spus artistul.