"Nu sunt de acord cu botezul copiilor mici" Decizia pe care a luat-o Ileana Sterp în privința celui de-al doilea copil! Ce părere are familia soțului ei?

Ileana Sterp a atras de partea sa o comunitate generoasă de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, în special pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă.

Recent, însă, sora lui Culiță Sterp a fost invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, acolo unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre tradițiile cu care nu este de acord de la ortodocși și dacă își va boteza sau nu al doilea copil.

Ileana Sterp nu este de acord cu botezul copiilor

Ileana Sterp a fost sinceră și a spus lucrurilor pe nume. Aceasta mărturisește că nu este de acord cu taina botezului și că această binecuvântare ar trebui desfășurată altfel. Sora lui Culiță Sterp este penticostală, însă s-a căsătorit cu Daniel, un bărbat ortodox, povestind despre obiceiurile lor, dar și ce i-a spus mama Geta privitor la acest subiect.

"Eu după ce am luat decizia să mă căsătoresc cu un bărbat ortodox, am luat decizia să mă căsătoresc cu toate obiceiurile lui. Am știut ce mă așteaptă. Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi.", a declarat Ileana Sterp, al În Oglindă.

Ileana Sterp a devenit mamă pentru a doua oară

Ileana Sterp este în culmea fericirii, asta pentru că sora lui Culiță a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu doar câteva săptămâni. Pentru că este foarte sinceră și transparentă cu fanii ei de pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce tânăra și-a adus fiul pe lume, aceasta a dezvăluit și numele, dar și chipul bebelușului său.

”Dragostea mea, Aloman Damir. A venit pe lume pe cale naturală și a cântărit nici mai mult, nici mai puțin de 4,600gr, cam mare aș spune. Sunt cea mai fericită mamă, simt că pot muta munții din loc!”, a scris Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

