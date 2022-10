”Nu sunt singur” Dan Bittman, adevărul despre viața sa amoroasă. Ce spune artistul despre femeile pe care le-a cucerit de-a lungul timpului

In articol:

Dan Bittman a ajuns la vârsta de 60 de ani, dar doar buletinul spune acest lucru. Artistul, cunoscut pentru talentul său, dar și pentru numărul mare de femei pe care le-a cucerit de-a lungul timpului, spune că încă se bucură de atenția multor doamne.

Faptul că se simte bine în pielea sa, energia și vorbele pe care le are mereu la el îl fac să fie încă preferatul multor femei, deși, spune el, este conștient că faptele sale l-au cam făcut să își mai piardă din admiratoare.

Dan Bittman, la 60 de ani, nu se plânge de singurătate

”Eu mă simt foarte bine în pielea mea, mă bucur că încă unele doamne au o părere foarte bună despre mine, celelalte și-au schimbat-o definitiv și irevocabil, dar merg înainte, nu am ce să fac”, a spus Dan Bittman la o emisiune TV.

Și tot cu gândul la femeile pe care le-a iubit de-a lungul timpului, solistul trupei „Holograf” recunoaște că față de unele a mai și greșit.

Însă, subliniază el, în cele din urmă și-a cerut iertare în fața lor, chiar dacă, de cele mai multe ori, a fost prea târziu pentru a mai îndrepta anumite lucruri.

„Enorm, enorm, deci toate greșelile sunt ale mele, mi le asum. Mi-am cerut și iertare de multe ori, dar prea târziu. Nu se mai poate face nimic!”, a mai declarat cântărețul.

Cât despre viața amoroasă pe care o duce acum, burlacul showbiz-ului spune că nu se plânge de singurătate, ceea ce își mai dorește acum fiind doar sănătate.

Deși nu s-a mai afișat la brațul vreunei femei, copiii, meseria, publicul său, afacerile și hobby-urile îl țin ocupat zi de zi.

Cei trei băieți pe care îi are fiindu-i foarte aproape. Atât de aproape încât fac lucruri împreună, se destăinuie și chiar îi cer ajutorul tatălui, fie el financiar ori ceva sfaturi de viață, mai ales că toți trei sunt tineri, în căutarea iubirii.

“Nu, nu sunt singur, n-am apucat. Am și 3 băieți minunați care vin și ne vizităm și ne facem program împreună, nu mă pot plânge că aș fi chiar singur. Mă înțeleg foarte bine cu băieții mei, ne vedem, cel mic s-a apucat de volei și e cu un cap mai înalt decât mine și mă bucur că face sport, e ok! Mai cer bani de la tata, da, câteodată așa, dar lui tata îi face plăcere să le dea bani pentru cheltuieli din astea, o ieșeală cu o fată sau mai știu eu de ce au nevoie. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor, să fiu cu ei, să mă adresez lor, să îi fac să se bucure, nu pot vorbi de singurătate. Nu îmi lipsește nimic! Am tot ce îmi trebuie, e ok, sănătate, e bună și aia dar cu măsură că nu vreau să ajung foarte departe. Cred că sănătate îmi mai doresc, da, ca să mai pot să mai fiu cu voi la un eveniment…”, a mai menționat Dan Bittman.