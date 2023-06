"Nu sunt singura femeie care are problema asta" Simina Loica a vorbit despre sarcină, la câteva zile de când a dezvăluit că așteaptă un copil cu Bobicioiu. Prin ce trece în aceste momente, după despărțirea de fostul iubit

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu păreau să fie foarte fericiți și să trăiască o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi erau împreună de un an de zile și plănuiau să se căsătorească în luna august, mai ales că acum așteaptă venirea pe lume a copilului lor.

Cu toate acestea, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" și-a șocat toți fanii, după ce a anunțat că ea și tatăl copilului său s-au despărțit și nu mai formează un cuplu. Anunțul a fost făcut în cadrul unui live pe TikTok, atunci când vedeta a mărturisit că este însărcinată pentru a doua oară.

Simina Loica, despre despărțirea de tatăl copilului său

Recent, Simina Loica a făcut un alt live pe Tiktok, în care a adus câteva precizări cu privire la relația dintre ea și Alex Bobicioiu. Fosta concurentă a mărturisit că a avut încredere oarbă în tatăl copilului său, care a promis că își asumă responsabilitatea și este pregătit să facă orice îi stă în putință pentru a avea o familie.

Lucrurile s-au schimbat, însă, ulterior.

Citește și: „Nu puteam să-i deranjez” Bobicioiu reacționează, după ce Simina a fost surprinsă, la scurt timp de la despărțire, la aceeași masă cu Alex Zănoagă. Ce a dezvăluit despre separarea lor și despre copilul care va veni pe lume

Citeste si: Madonna, internată la Terapie Intensivă, după ce a fost găsită inconștientă. Artista a fost nevoită să își amâne mai multe concerte- kanald.ro

Citeste si: O fabrică uriașă va fi construită în România, cu o investiție de 1,4 miliarde de euro. Va avea 8.000 de angajați- stirileprotv.ro

„Nu sunt singura femeie care are problema asta sau ghinionul ăsta, asta e, am avut încredere în iubire falsă, am avut încredere într-un nimeni.(...) Ce să vă mai spun, eu stau singură, adică părinții mei acum sunt în concediu aici. El nu s-a gândit, <<bă, îi voi face un copil, că eu îmi doresc, că eu sunt tată cinstit, responsabil, asta am văzut la părinții mei>>, nu asta a făcut. Dacă vedea asta nu ajungeam aici. Pentru că eu nu mi-am abandonat niciodată copilul, nu l-am lăsat niciodată la prieteni, îl lăsam doar la Alex și atât, copilul trebuie să stea ori cu mine, ori cu Alex și atât, punct.” , a spus Simina Loica într-un live pe TikTok.

Citește și: Simina Loica, surprinsă în compania fostului soț, la doar câteva zile după despărțirea de Bobicioiu. Imaginile cu ea și Alex Zănoagă au ajuns pe internet

Ce spune Simina Loica despre Alex Bobicioiu?

Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" spune că este copleșită de toate responsabilitățile, mai ales că se ocupă și de creșterea primului său copil, dar și de toate treburile gospodărești. Bruneta susține că Alex Bobicioiu nu o ajută și nu este interesat de starea ei de sănătate, mai ales că cei doi așteaptă un bebeluș. Ba mai mult decât atât, ar fi blocat-o pe rețelele de socializare.

Citeste si: „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea.” Maria Ghinea i-a transmis un mesaj încurajator Danei Roba, după ce a fost supusă unor chinuri groaznice- kfetele.ro

Citeste si: Urări de Sf. Petru și Pavel 2023. Mesaje și felicitări superbe: „De ziua numelui tău îți doresc să ai o zi superbă și un an plin de realizări. La multi ani încununați de succes!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

De asemenea, Simina Loica a mărturisit că nu crede că bărbatul va dori să-l vadă pe cel mic, întrucât ar mai avea și un alt copil pe care nu l-a văzut niciodată.

Citește și: „Ceea ce meriți” Prima reacție publică a lui Bobicioiu, după ce el și Simina s-au despărțit. Au pus punct relației imediat ce au aflat că vor deveni părinți. Ce mesaj a transmis acum

„Nu o să vină nici când se naște copilul (n. red. Bobicioiu), pentru că el mai are un copil și nu l-a văzut niciodată, nu are suflet, nu știe. Deci eu stau aici, părinții mei o să plece în Germania, eu am un băiat de trei ani și sunt și însărcinată. O să trebuiască să fac cumpărături, am și un cățel pe care l-am cumpărat împreună, trebuie să am grijă și de cățelul ăla, trebuie să fac curățenie și în casă, să fac mâncare, să stau cu copilul meu, trebuie să am grijă și de mine... Și el o să stea frumos, liniștit, șmecher, asta este.

Nu prea am cu cine. Astăzi când vorbeam cu el a închis telefonul, el dă block, el nici măcar nu întreabă: 'Băi, ai fost la control, ce se întâmplă?'. Nici măcar să o întrebe pe sora mea. Îi dă mesaj doar când vrea el să îmi transmită mie ceva. Dar să o întrebe: 'Bă, ai vorbit cu soră-ta, e bine?', nimic!”, a mai spus aceasta pe rețelele de socializare.