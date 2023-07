„Nu sunt singură” Simina Loica a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor. Chiar ea a făcut dezvăluirea pe internet, la câteva zile după ce a rupt relația cu Bobicioiu

In articol:

Simina Loica nu a avut mai deloc noroc în dragoste în ultima vreme. Relația sa cu Alex Bobicioiu a ajuns la final după ce au aflat că așteaptă un copil, iar acum cei doi trăiesc separați, fără să se mai gândească măcar la o posibilă împăcare.

Fosta lui Zănoagă a vorbit deschis despre situația ei sentimentală și despre perioada pe care o traversează după ce a devenit mamă singură din nou. Cu toate că situația sa nu e tocmai roz, privește cu optimism spre ceea ce va urma, mai ales că în viața ei va apărea în curând un al doilea copil.

Situația sentimentală a Siminei Loica este incertă de ceva vreme. După mai multe despărțiri și împăcări cu Alex Bobicioiu, cei doi au luat decizia să se despartă definitiv, chiar dacă așteaptă un copil împreună. Pe pagina sa personală de Instagram, tânăra mămică lansează adesea sesiuni de întrebări și răspunsuri, iar una dintre cel mai des primite este legată de statusul său sentimental. Este sau nu singură în acest moment? Simina Loica a răspuns fără rețineri acestei întrebări controversate.

Simina Loica este sau nu singură, după despărțirea de Alex Bobicioiu?

Simina Loica a oferit un răspuns prin care a dat de înțeles că nu are alături un partener de viață, însă că niciodată nu va rămâne singură, pentru că fiul ei, Dominic, va fi lângă ea în fiecare moment.

„Nu îți este frică de singurătate?”, a

fost întrebarea pe care Simina Loica a primit-o din partea unei admiratoare.

„Nu sunt singură niciodată! Îl am pe Dominic mereu cu mine!”, a răspuns Simina Loica.

Alex Bobicioiu nu mai vrea să dea nicio șansă relației cu Simina Loica

Întrebat despre relația cu Simina Loica, în contextul în care așteaptă un copil, Alex Bobicioiu a mărturisit că relația lor începuse să scârțâie din toate punctele de vedere de mai multă vreme și să apară certuri zilnice din cauza faptului că petreceau prea mult timp împreună. Tânărul consideră că nu mai există cale de întoarcere, lăsând impresia că ar avea mult mai multe lucruri de spus, însă că preferă să păstreze tăcerea despre mama copilului său.

„Nu știe nimeni nimic despre noi, ce s-a întâmplat. Nu-mi place, vreau să rămână între mine și ea. Trebuie să avem demnitate.Și cu bune și cu rele, a fost relația noastră, ne-am iubit cândva. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul ei de vedere, este final, nu mai sunt șanse de împăcare. Eu unul nu-mi mai doresc împăcarea, cred că nici ea nu-și mai dorește și cred că este mai bine așa. Noi doi ajunsesem să ne certăm zi de zi.

Și cred că și de asta, că stăteam prea mult timp împreună, eram plecat când mergeam la sală sau la antrenamente.Cred că dacă aveam un serviciu și ne vedeam doar noaptea era mai bine. Stând non stop împreună ajungi să vezi anumite defecte la persoana iubită, ți se pare orice aiurea. Eu mi-aș fi dorit să lucrăm amândoi, să nu stăm chiar așa, bot în bot, cum s-ar zice.(…) Nu e ok, ajunsesem să avem o relație toxică, eu zic că amândoi am greșit 50-50.(…) Nu știu dacă am fost eu cel care a pus stop sau a pus ea.”, a spus Aelx Bobicioiu.

