"Nu suport să pună cineva mâna pe femeia mea" Laurențiu îi dă decisiva Lorenei?! Concurenta a vrut să-l supună unui test, dar a reușit să stârnească o situație extrem de controversată: "Mă enervez, sincer, te rog frumos"

Situația a degenerat în ”Casa Iubirii”, după ce săptămâna trecută, Lorena l-a supus pe iubitul ei, Laurențiu, unui test. Acest lucru nu a fost deloc pe placul tânărului și și-a arătat nemulțumirea public, explicându-i partenerei sale care a fost motivul pentru care a ajuns să se enerveze la maxim.

Ba mai mult, Lorena și-a asumat, însă, întreaga situație și a spus că înțelege de ce partenerul ei s-a supărat, cu precizarea că nu va mai aborda astfel de ”joculețe” prin prisma cărora să-l testeze pe Laurențiu.

„Laurențiu: Nu cred că eu ar fi trebuit să primesc un test, poate ea ar fi trebuit să primească un test din partea mea, nicidecum eu, pentru că nu simt că am greșit până acum.(...) Faptul că l-am primit este din nou un minus. Ori nu gestionezi tu bine situația... s-au mai adunat la dosar. Eu sunt deschis si vreau sa reparam lucrurile. Doar atât!

Lorena: Oricum, eu am înțeles postura ta, adică știi foarte bine.(...) Am analizat situația.(...) Eu te-am înțeles și pe tine, încerc să mă pus în postura ta și să înțeleg cum te-ai simțit tu la momentul respectiv și dacă eu am făcut ok sau n-am făcut ok. Atunci nu m-am gândit, a fost pentru mine pur și simplu o joacă și atâta, am văzut că e ceva deranjat pentru tine și respect chestia asta și nu cred că o să fie loc să facă teste de genul în continuare, chiar cred că nu este loc.

Laurențiu: Destul de rău pentru că eu ți-am zis de mai multe ori că cel mai urât gest pentru mine e să pună cineva mâna pe femeia mea și tu acum după ce că ai gafat-o pui tu mâna pe alt bărbat. Urât!(...) Nu mai vreau să-mi amintesc, crede-mă, că mă enervez”, a fost discuția dintre cei doi.

Catinca a încercat să o acuze pe Lorena pentru testul la care și-au supus partenerii

Mai mult, în acest ”joculeț” a fost implicată și Catinca, însă tânăra a încercat să se scuze, acuzând-o, de fapt, pe Lorena că ar fi inițiat totul.

Bineînțeles, șatena nu a rămas indiferentă situației și i-a dat imediat replică colegei de pe platourile de filmare.

„Catinca: Sper că tu ai înețeles de ce eu am făcut acest test, pentru că nu m-am gândit eu de la început la asta. Mi s-a oferit o ocazie și am zis da să văd.

Laurențiu: Cine s-a gândit de la început la asta

Catinca: Lorena!

Lorena: Cum adică? Stați un pic, nu am venit eu haideți să facem un test.(...) Nu ți l-am băgat eu gât”, a fost discuția dintre concurenți.