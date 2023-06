"Nu te aștepți niciodată, nu-mi revin" Theo Rose a povestit ce i s-a întâmplat imediat după ce a ajuns acasă de la maternitate. Nu i-a venit să creadă când a văzut. Nici nu a știut cum să reacționeze

In articol:

Theo Rose a dat naștere unui băiețel care a fost tare așteptat de părinții lui, iar astăzi vedeta a povestit cum a fost prima seară acasă alături de cei mic și care a fost experiența ei cu nașterea.

Theo Rose și Sasha, prima noapte acasă. Artistei nu i-a venit să creadă câte mesaje a primit din partea fanilor

Cântăreața a ținut să le și mulțumească celor care o urmăresc pentru urările de bine, care au copleșit-o.

Theo Rose s-a cuplat cu regizorul Anghel Damian, iar din relația lor a rezultat un băiețel foarte dorit și așteptat. Zilele trecute Sasha a decis că este timpul să vină pe lume și să își bucure părinții. Ieri, mămica și cel mic au fost externați, iar Theo a povestit cum a fost experiența primei nopți acasă. Copleșită de emoții și de toate mesajele pe care le-a primit de la urmăritorii ei, artista a mărturisit că cel mic este cuminte și că se înțeleg extraordinar. Încă de când a aflat că este însărcinată, cântăreața a început să scrie într-un jurnal toate experiențele ei din perioada sarcinii, jurnal pe care vrea să i-l dea lui Sasha atunci când va fi adolescent.

Un alt lucru emoționant pe care l-a spus Theo a fost că de când este și ea mamă a început să o iubească și mai mult pe mama ei, respectiv pe bunica lui Sasha.

„Mulțumesc încă o dată! Mi ați tot scris, mi-au scris foarte, foarte mulți oameni și vă mulțumesc mult! Știu că mă urmărește multă lume dar nu te aștepți niciodată...toată lumea face copii, pentru toată lumea e o bucurie...Extraordinar! E o stare așa zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă, nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat. Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă. A fost o noapte foarte frumoasă, eu mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele...o iubesc mai mult pe mama, nu știu, e ceva...eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal mă rog, vreau să i-l dau lui Sasha când să fie mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa și am ieșit pe balcon că l-am băgat la somn i-am dat să mănânce și n-am vrut să ratez trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată.”, a povestit Theo pe Instagram.

Prin ce a trecut artista în timpul nașterii

Theo Rose a dat naștere primului ei băieței, Sasha Ioan, pe care îl are împreună cu regizorul Anghel Damian. Ieri a fost externată și a ținut să îi mulțumească femeii care i-a fost alături pe tot parcursul sarcinii și în care a avut cea mai mare încredere. Atât Theo, cât și medicul care i-a supravegheat sarcina au avut emoții atunci când Sasha a venit pe lume, însă s-au încurajat una pe alta.

„Aveam emoții amândouă. După anestezie m-am așezat pe spate și i-am spus: "Succes, doamna doctor! Știu ca sunteți nr. 1! Și pentru noi este. Ni l-a pus în brațe sănătos pe Sasha Ioan”, a scris Theo Rose pe Instagram.