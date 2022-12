"Nu te vindeci" Boala cu care Monica Tatoiu se luptă de patru decenii. A moștenit afecțiunea de la tatăl ei

In articol:

Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din showbiz-ul românesc. Are o carieră impresionantă și se bucură de notorietate, însă preferă să-și țină viața privată departe de luminile reflectoarelor.

Recent, însă, femeia de afaceri a făcut o dezvăluire neașteptată. În cadrul unui interviu, Monica Tatoiu a povestit că se luptă de patru decenii cu o afecțiune pe care a moștenit-o de la tatăl ei.

Monica Tatoiu a fost diagnosticată cu psoriazis, încă de când avea 24 de ani: "Femeile care au această afecțiune chiar suferă"

Monica Tatoiu a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții, și asta pentru a moștenit o afecțiune de la tatăl ei, în tinerețe. Pe vremea când avea 24 de ani, femeia de afaceri a aflat că suferă de psoriazis, o boală de piele recidivantă, care prezintă o mare varietate de leziuni.

De atunci, viața vedetei s-a schimbat radical, căci nu a reușit să găsească niciun remediu:

În general, femeile care au această afecțiune chiar suferă. Cam 30% o au, iar boala ia forme foarte urâte. Nu te vindeci, o moștenești, în cazul meu e boală luată de la tata, iar fiul meu m-a moștenit pe mine, n-am ce să-i fac, asta-i viața și nu există tratament. Există doar unul, niște injecții, dar care-ți afectează ficatul sau altele, ca la vaccinuri. Fiul meu era disperat. Mie mi s-a declanșat la 24 de ani și țin minte cum eram la 28, o reptilă de sus până jos. Imaginați-vă o fată tânără plină de bube.", a declarat Monica Tatoiu, pentru impact.ro.

Cum se manifestă boala în cazul Monicăi Tatoiu?

Monica Tatoiu a dezvăluit și cum a reușit să țină sub control boala, de atâția ani. Vedeta mărturisește că a învățat să trăiască cu această afecțiune, dar are și momente când simte un adevărat disconfort: "De câte ori sunt agitată, încep să mă mănânce coatele, genunchii, încheieturile, în general, la mine și gleznele. Am învățat să trăiesc cu chestia asta. A fost greu, dar sunt valuri care vin și trec. Dar, dacă stau la soare, s-a mai atenuat, măcar la coate. La mine se vede la televizor, pentru că gesticulez, mi se văd coatele. Și mă dau cu tot felul de creme. O soluție au fost cremele cu cortizon, dar nu le recomand.", a dezvăluit Monica Tatoiu, pentru sursa citată.

