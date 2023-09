„Nu toate diamantele au aceeași valoare” Diana Bișinicu dezvăluie secretul unei bijuterii perfecte și cum să nu pici în plasa falsurilor | EXCLUSIV

In articol:

Diana Bișinicu este o cântăreață de muzică armenească foarte iubită de public, însă are și o afacere de succes cu bijuterii. Are și o fiică superbă, Riana, cu care se înțelege de minune. Nașii ei de căsătorie sunt Marcel Toader și Gabriela Cristea, pentru care a avut dintotdeauna un respect nemărginit.

Diana Bișinicu a descris diamantul perfect

Fiindcă este expertă în domeniu, Diana Bișinicu ne-a explicat cum ne alegem corect un diamant. Fie că vorbim de verighetă, inel de logodnă sau pur și simplu de o bijuterie pe care vrem să o purtăm zi de zi, avem nevoie de multă atenție și câteva cunoștințe. Despre ce este mai exact vorba, ne-a spus chiar ea.

„Eu stau cu fiecare client și povestesc ce angajații nu ar povesti niciodată. Întotdeauna le fac un mic instructaj în ceea ce privește achiziția diamantelor. E foarte important să știți cum să cumpărați diamante, pentru că toate sunt diamante pe hârtie, însă nu toate au aceleași caracteristici și nu au aceeași valoare. E foarte important să știți de ce se îngălbenește aurul alb, aliajele din compoziția metalelor. E foarte important să știți să alegeți verigheta în funcție de stilul vestimentar pe care îl abordați în fiecare zi. În cazul în care este aleasă greșit nu se pune în valoare nici verigheta, nici vestimentația. Pentru mine este important să îi stea bine clientului. Mă uit și la pigmentul pielii omului. Dacă vrea aur galben și are piele închisă, recomand aurul roz.”, a declarat Diana Bișinicu.

Diana Bișinicu, relație specială cu fiica ei

Diana Bișinicu are o relație extraordinară cu fiica ei. De-a lungul timpului nu a apelat niciodată la o bonă, pentru că Riana este prioritatea ei orice ar fi. Fetița își ascultă mama și înțelege că ceea ce o învață este în folosul ei.

"Suntem și prietene, dar și mama-fiică bineînțeles. Niciodată nu am cerințe fără să îi explic de ce e bine să facă acest lucru. Eu vorbesc foarte mult cu ea și de când s-a născut, vorbesc cu ea ca cu un adult. Și acum îi spun că e necesar ca în to ceea ce faci să pui suflet, iubire, pasiune și minte. Eu consider că pentru asta m-am născut, să muncesc. Asta am încercat să îi insuflu și ei, i-am spus că niciodată nu trebuie să fie dependentă de cineva din niciun punct de vedere și că oricât de mulți bani ar avea viitorul ei soț, ea să fie independentă și să poată oricând să își cumpere ce își dorește și cât își dorește, dar pentru acest lucru trebuie să învețe, să citească, să se culturalizeze și să vrea să facă totul la cel mai înalt nivel.", a mărturisit Diana Bișinicu, în interviul de la WOWnews.

