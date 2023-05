"Nu trebuie să îi copiem pe alții". Monica Anghel ne-a spus care este "ingredientul" cheie pentru o prestație de succes la Eurovision | EXCLUSIV

In articol:

Anul acesta a fost pentru prima dată în istorie când România nu a obținut niciun punct la preselecțiile pentru finala Eurovision 2023.

Rezultatul a împărțit țara în două, conducând la o serie de dispute aprinse în mediul online cu privire la cine sunt vinovații și ce ar trebui să se schimbe ca țara noastră să aibă rezultate mai bune sau să ajungă, chiar, aproape de primele locuri.

Opiniile sunt împărțite, însă WOWbiz.ro a vrut să afle ce cred unii dintre artiștii cu cele mai bune rezultate la Eurovision despre rețeta sau secretele succesului în concurs. Monica Anghel este de părere că identitate și originalitate sunt extrem de importante în transmiterea mesajului și poate și ingredientul de care România trebuie să țină cont pentru edițiile viitoare.

Monica Anghel, totul despre rețeta unui show de succes la Eurovision

Artista și Marcel Pavel au obținut un rezultat foarte bun în 2002, atunci când s-au clasat pe Locul 8 cu piesa "Tell me why".

Cele două voci emblematice ale României au făcut senzație pe scenă, așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Monica Anghel, iar îndrăgita cântăreață ne-a spus care sunt, după părerea ei, elementele de care artiștii au nevoie pentru un loc bun în concursul european.

"E greu să spun ce i-a lipsit. Așa a fost să fie. Eu nu mă apuc să judec pe nimeni. Nu este treaba mea să judec pe nimeni. Acesta a fost rezultatul, mai departe nu mai e nimic de comentat. Să aruncăm cu noroi în oameni și cu pietre este simplu. Probabil că mai trebuie lucrat, să ne gândim ce trebuie să facem.

Eu cred că este foarte important să avem propria noastră identitate. Nu trebuie să îi copiem pe alții, nu trebuie să facem ce fac alții sau să ne uităm cum a rătat și cum a cântat un câștigător și să credem că aceea este rețeta.

Nu, pentru că trebuie în primul și în primul rând să transmiți emoție că despre asta este arta. Arta înseamnă emoție și eu sunt convinsă că dacă reușești să transmiși emoție, indiferent de show sau neshow, se duce mai departe cum trebuie să se ducă", a mărturisit Monica Anghel, pentru WOWbiz.ro.

Monica Anghel [Sursa foto: Facebook]

Momentele care au impresionat-o pe Monica Anghel la Eurovision 2023

Monica Anghel a avut o serie de momente preferate la Eurovision 2023 și ne-a dezvăluit artiștii care i-au lăsat o impresie bună.

"Mie mi-a plăcut foarte mult Italia, mi-a plăcut foarte mult Albania, mi-a plăcut foarte mult Cipru. Mi-a plăcut Suedia care a și câștigat, dar mă rog, ea mai câștigase, avea experiență știa.

Republica Moldova mi-a plăcut foarte mult. Cred că despre asta este vorba, trebuie să vii în concurs cu propria ta identitate și nu să vrei să pari altceva decât ești. Nu este relevant pentru că atunci când vrei să pari altceva decât ești, nu transmiți ceea ce îți dorești să transmiți", a mai adăugat ea.

Monica Anghel [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu, radical în privința piesei pe care a cântat-o Theodor Andrei

Mihai Trăistariu a anticipat eșecul României și este de părere că piesa interpretată de Theodor Andrei nu a fost cea mai înțeleaptă decizie. Artistul îl consideră foarte talentat pe băiat, însă este de părere că melodia a fost neinteresantă.

"El ca artist îmi place foarte mult și este carismatic, are o șmecherie în el care mie mi-a lipsit. Are un comportament de scenă foarte artistic. Este foarte șmecheros, are curaj. Are mult tupeu, asta mi-a lipsit mie toată viața. El are acest element, un curaj pe scenă fantastic.

În schimb, melodia aleasă este o tâmpenie. Părerea mea este că nu este ce trebuie pe scena Eurovision. Este o piesă rock, făcută de el, compusă de el în limba română, pentru o fată. O mai cântă și în română, cred că a băgat și o strofă în engleză.

Eu am fost chiar în sală la selecția națională, am fost invitat. Într-adevăr din selecția românească nu prea aveai ce alege. Erau piese destul de slabe. Deci el s-a distins puțin dintre toți, cam pe el în trimiteai, dar piesa nu este ce trebuie. În sondaje e la coadă, din 43 el este pe locul 42. La casele de pariuri e jale, nu pariază nimeni pe România anul acesta și eu zic, dar sper să mă contrazică și să facă o figură bună.

Eu nu-l văd trecând în finală. Pe cât e el de carismatic, pe atât e piesa de neinteresantă", a mai declarat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.