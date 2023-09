„Nu venea” Adriana Bahmuțeanu, acuzată că nu ar fi respectat programul de vizită al copiilor! Silviu Prigoană a rupt tăcerea, după ce scandalul dintre el și fosta lui soție s-a reaprins: „Ce explicații să aibă”

In articol:

Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și fostul ei soț, Silviu Prigoană, continuă și astăzi, la 8 ani de când s-au separat definitiv. La puțin timp după ce vedeta a dezvăluit la ce pedepse ar fi fost supuși cei doi copii pe care îi are cu Prigoană, bărbatul a ieșit la atac și i-a adus, la rândul său, mai multe acuzații Adrianei, spunând că, atunci

Ce spune Silviu Prigoană despre fosta lui soție?

când ambii băieți se aflau în grija tatălui, mama lor nu și-ar fi respectat programul de vizită.

În prezent, Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu sunt din nou în scandal, din cauza faptului că, după ce femeia a fost în vacanță cu cei doi copii în SUA, băiatul lor cel mic, Eduard, nu a mai vrut să se întoarcă acasă la tatăl său și a rămas în grija mamei, lucru care l-a deranjat enorm pe Prigoană, căci domiciliul stabil al copiilor este la el. Mai mult, Adriana Bahmuțeanu a făcut public și un videoclip cu fiul ei cel mic, în care acesta povestește pedepsele dureroase pe care i le aplica tatăl lui.

După ce războiul dintre cei doi foști soți s-a resprins, Silviu Prigoană a pus-o la zid pe Adriana Bahmuțeanu, acuzând că, atunci când ambii lor copii, Eduard și Maximus, locuiau la tatăl lor, mama acestora nu și-ar fi respectat programul de

vizită. Mai exact, potrivit vorbelor spuse de Silviu Prigoană, în multe dintre cazuri, Adriana Bahmuțeanu le-ar fi spus copiilor că va veni la ei, însă nu s-ar fi ținut de promisiune. Pe de altă parte, ar mai fi existat și momente în care vedeta ar fi anunțat că nu poate veni în vizită, iar mai apoi își făcea apriția pe neașteptate. Pentru toate aceste acuzații, Silviu Prigoană a declarat că are și dovezi, reprezentate de filmulețe pe care le-a făcut de fiecare dată când Adriana nu și-ar fi respectat programul de vizită.

„Ea a venit în multe zile, dar în niciuna din aceste zile filmate nu a venit. Am și zile filmate în care a venit. Avea program de vizită 100 de vizite pe an. La vreo 60 s-a prezentat, la 40 nu s-a prezentat. Vizita la copii nu este o obligație, e un drept. Nu a obligat-o judecătorul să își vadă copiii. Ea se trezește la 19:00, cum să vină. Vedetele așa se trezesc, nu ca noi muncitorii de la 5:00 dimineața. Ea le promitea seara că vine, dar nu venea. Au fost și zile când anunța că nu vine la 10:00 și vine la 10:30 sau 11:00. spunea că e în taxi sau altceva. Erau primul și al treilea weekend din lună. Adriana nu are explicații, ce explicații să aibă când există filmări audio-video”, a spus Silviu Prigoană, în cadrul unei emisiuni TV.

Adriana Bahmuțeanu și copiii ei, Eduard și Maximus [Sursa foto: Facebook]

Adriana Bahmuțeanu, despre pedepsele pe care Silviu Prigoană le-ar fi aplicat copiilor

Recent, vedeta a dezvăluit că tatăl copiilor ei ar avea un comportament nepotrivit față de Eduard și Maximus, lucruri pe care băiatul cel mic i le-ar fi povestit mamei lui. Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, fiului ei cel mic îi este frică de tatăl lui și nu mai vrea să locuiască acasă la fel, din cauza comportamentului violent pe care bărbatul l-ar avea față de el, dar și de fratele lui.

„Eu nu pot să expun copilul unui agresor. Copilului îi e frică pentru că știe ce va urma. Știe că taicasu o să-l ia cu forța, știe că poate să intre în școală.(...) El este traumatizat, toată vacanța a stat cu lacrimi în ochi. Eu am două facultăți și mi-aș dori ca și copilul meu să meargă la școală, dar nu-l pot convinge să fie expus unei agresiuni.(..) Este adevărat ce spune copilul, s-au făcut mai multe teste la DGASPC. Eu am și o filmare, pe care nu o dau publică. Mergem în instanță, copilul își exprimă părerea, apoi poată sta la mine. Mă doare sufletul prin ce trec copiii mei. Maximus mi-a spus, în timpul vacanței, că bătaia e ruptă din rai și taică-su îl bate spre binele lui, ceea ce este îngrozitor de grav.(...) Evident că sunt pedepsiți amândoi, dar Maximus s-a obișnuit și i se pare normal să fie pedepsit. El și-ar dori să se mute la George în America, doar ca să scape. Pentru a nu-l supăra pe tatăl lui, soluția este să plece în afara țării. Copilul nu merge la școală pentru că îi e frică că tatăl lui îl va lua de acolo”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit Spynews.ro.