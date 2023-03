„Nu voiam să prind 40 de ani fără să am copii” Alina Pușcaș a vorbit abia acum despre asta! Ce spune despre începutul relației cu soțul ei, Mihai Stoenescu

In articol:

Alina Pușcaș se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, prezentatoarea TV a fost mereu sinceră față de fanii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci invitată în cadrul podcast-ului Ilincăi Vandici, Alina Pușcaș a făcut o serie de declarații despre începutul relației cu tatăl copiilor ei, Mihai Stoenescu, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape 10 ani.

Ce făcea Alina Pușcaș în perioada în care nu apărea pe micile ecrane? Vedeta a avut cu totul altă meserie: „A început cu un mail în care am trimis mai multe fotografii”

„În momentul în care mi-am dat seama că mă concentrez total pe plan profesional, am simțit că m-am detașat total de ceea ce însemna viața mea personală. M-am despărțit de persoana cu care eram atunci. Înainte să-l cunosc pe Mihai, în acel an, am avut numeroase proiecte. (…) Eu mă întorceam acasă tot eu la mine, uitându-mă la seriale după seriale și citind cărți. (…) Eram foarte singură. Mi-am dat seama că trebuie să găsesc o soluție. Îmi doream altceva. Nu eram deloc împlinită, deloc. Am zis că am nevoie de un om care să mă împlinească pe plan personal. Nu voiam să prind 40 de ani fără să am copii. Manifestam să găsesc pe cineva. (…) Și așa a fost. În anul ăla a venit și Mihai. În mai puțin de un an. Eu eram singură din ianuarie și în august mi-am făcut un implant de măseluță la el, la stomatologul meu. (…) Vorbeam pe whatsapp si el știa că de mică îmi doream să învăț să schiez. Dar na, nu puteam. El a ținut minte acest lucru și mi-a trimis un bilet de avion și rezervarea la hotel să mergem la schi. (…) Am zis: 'Wow, m-a ascultat. A reținut.' M-a impresionat. Noi nu ne văzusem până atunci și am ieșit la cină împreună. (…) De acolo nu a mai existat stop.”, a povestit Alina Pușcaș în podcastul Ilincăi Vandici.

Alina Pușcaș, despre viața cu 3 copii

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Alina Pușcaș a vorbit despre viața cu 3 copii, dar și cum se descurcă cu creșterea și îngrijirea micuților săi. Vedeta spune că de când au apărut copiii, totul s-a schimbat, viața sa fiind mult mai agitată, însă în același timp, prezentatoarea TV susține că viața este mult mai frumoasă în acest fel.

„E mai agitată, mai haotică. E frumos haosul asta. Mai ales dimineața. (…) La noi sunt două fete și un băiat. Mă distrez, mă amuz. De multe ori i-am dat bluza Melisei lui Alex. Na, se întâmplă. În grabă, îi mai încalț cu alte încălțări, Sunt haioase chestiile astea, dar e foarte solicitant. Pe ei nu îi interesează că ai avut o zi foarte plină sau ceva. Ei te iau de nou, ca și când ai stat toată ziua. La partea cu jucatul, se joacă între ei. Pe noi ne solicită atunci când vine vorba de întrebări, de iubire, de ciupeli, despre astea. (…)”, a continuat Alina Pușcaș.