„Nu vor să piardă ocazia să mai spele din păcate”! Lora, declarații tranșante despre persoanele care se mândresc că au ajutat refugiații din Ucraina

Ucraina se confruntă în aceste momente cu o situație tragică, după ce Rusia a atacat-o în urmă cu aproape o săptămână. Din nefericire, mulți dintre cetățenii ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească țara și să plece peste hotare, pentru a se fugi din calea războiului.

Așadar, românii s-au mobilizat și au sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina, mulți dintre cetățeni oferind mâncare, produse de îngrijire personală și nu numai, iar multe persoane din România s-au oferit chiar să cazeze familii de ucraineni în propriile case.

Printre oamenii ce au întins o mână de ajutor vecinilor noștri s-au numărat și foarte multe vedete, care la rândul lor, au postat pe rețelele personale de socializare faptul că au ajutat refugiații din Ucraina cu ce au putut. Cu toate acestea, recent, Lora a făcut o serie de declarații în mediul online, despre persoanele care ”s-au lăudat” cu gestul pe care l-au făcut pentru oamenii din țara vecină.

Lora: „Unii se comportă de parcă acum e momentul lor de maxim eroism”

De asemenea, Lora se numără printre persoanele care au ajutat refugiații din Ucraina în această perioadă, însă aceasta a ținut să nu se laude prea mult cu gestul său, așa cum au făcut-o multe persoane în ultima perioadă, potrivit declarațiilor sale din mediul online.

Astfel, într-un mesaj postat pe Facebook, vedeta a mai explicat că unii oameni se comportă de parcă acum este momentul lor de ”maxim eroism”.

Am văzut zilele astea tot felul de tipologii care s-au vrut vizibile, mai ales online. Unii se comportă de parcă acum e momentul lor de maxim eroism..(încerc să nu cad în capcana judecății). Cred că e minunată empatia oamenilor din țara mea în această situație, dar în același timp mi se strânge inima când văd curți pline cu mâncare pozate și postate cu texte care atrag aplauze și lacrimi de emoție. Poate pentru unii e o surpriză că există oameni și nu pot să îi judec, mai ales la câtă ură a cules această pandemie..parcă ajută să vedem niște umanitate și solidaritate. Sper ca aceste curți pline cu mâncare să nu se strice sau să hrănească șobolanii ci să fie redistribuite familiilor nevoiașe de la noi, chiar dacă acum nu e lumina pe asta. Grupurile organizate ale oamenilor care pot îndruma spre cazare și chiar găzdui dar și share-urile numerelor de telefon ale organizațiilor competente în situații de acest gen sunt foarte folositoare.", a scris Lora pe pagina ei personală de Facebook.

În același mesaj postat pe rețeaua de socializare, Lora a mai specificat că și-ar dori ca toate persoanele să conștientizeze că ajutorul pe care îl fac în această perioadă tragică pentru vecinii noștri nu ar trebui să reprezinte momentul de glorie al nimănui.

"Îmi doresc să conștientizăm că acest ajutor nu este momentul nimănui de glorie, nu este un trend, un hype..e o responsabilitate pe termen lung. Și o spun pentru că e mai multă ofertă decât cerere și am văzut și oameni dezamăgiți cumva de asta. Unii chiar vor să ajute și chiar o fac, alții nu vor să piardă ocazia să mai spele din "păcate"..și în mod normal aș spune "important e că fac ceva bun, ce contează motivația?"..și chiar nu contează, doar să ajutăm cu cap, noi neavând experiență în situații de război. Eu voi folosi aceste canale de comunicații pentru a transmite ce consider că este folositor în această perioadă, prin stories și postări. Aici nu va fi totul despre război. Aici aș vrea să vă abțineți de la propagandă. Pentru mine, odată ce s-a ajuns în acest punct, toți sunt vinovați. Eu în afară de voi, cei care găzduiți familii fugite din țara lor, indiferent de cum ne-au considerat înainte de situația asta, nu am alți eroi.", a mai adăugat artista pe Facebook.

