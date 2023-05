"Nu vreau să fiu nefericită" Remarca făcută de Marcela Fota, în momentul în care a fost întrebată dacă există cineva în viața ei. Prin ce schimbări a trecut, după o lungă suferință

In articol:

Marcela Fota avea să primească, în urmă cu trei ani, una dintre cele mai grele lovituri de la viață. Soțul ei, cu care avea o căsnicie fericită, s-a prăbușit brusc într-o instituție publică, după ce a făcut un infarct, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Pierderea bărbatului care i-a fost alături o lungă perioadă a lăsat urme adânci în sufletul artistei. Cu toate acestea, interpreta de muzică populară a încercat să fie puternică pentru băiețelul ei și să-și găsească din nou liniștea sufletească. Invitată în cadrul emisiunii "Teo Show", Marcela Fota a dezvăluit cum a schimbat-o moartea soțului și cum a reușit să meargă mai departe, după tragedia care s-a abătut asupra familiei ei.

Ce răspuns a oferit Marcela Fota, în momentul în care a fost întrebată dacă și-a refăcut viața?

Încă de când și-a pierdut soțul, Marcela Fota a preferat să păstreze o oarecare discreție în privința vieții ei personale și a greutăților prin care a fost nevoită să treacă, în ultimii trei ani.

A făcut față de una singură situațiilor cu care s-a confruntat și a avut grijă ca băiețelul ei să nu rămână marcat de moartea tatălui său. Deși nu i-a fost deloc ușor, artista nu s-a dat bătută și a încercat să rămână puternică pentru fiul ei. Și a reușit. Interpreta de muzică populară spune că a învățat o lecție importantă, astfel că a decis să dea o nouă șansă fericirii.

Întrebată dacă în viața ei există în acest moment cineva, Marcela Fota nu a vrut să ofere prea multe detalii, însă a mărturisit că încearcă să se bucure de tot ceea ce i se întâmplă și să fie un exemplu pentru propriul copil: "Nu vreau să fiu nefericită, nu am voie să fiu nefericită. Am o minunăție de copil și sunt cel mai norocos om de pe Pământ. Știu că Dumnezeu nu îți dă niciodată mai puțin decât poți duce și mai știu că ești obligat să faci față oricărei încercări la care ești supus de către viață. Iar eu sunt un om foarte ancorat la tot ce se întâmplă, sunt cu picioarele pe Pământ și consider că trebuie să iau fiecare lucru așa cum vine. Merg foarte mult pe principiul 'Nu este bine să îți faci planuri, pentru că Dumnezeu le are deja făcute pentru tine'.

Am timp și pentru mine și am timp și pentru el (n. red pentru fiul ei). Suntem o echipă foarte unită, mai are foarte puțin și va împlini 14 ani, dar încă îi place să își petreacă timpul cu mami, nu mai depinde de mami, s-a maturizat foarte devreme. Este un băiat foarte descurcăreț, i-am și dat mână liberă, bine, urmărit din umbră, a avut liberă alegere în orice.

Marcela Fota și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Î n același timp, m-am asigurat că pot sta liniștită când îi dau mână liberă, s-a dezvoltat foarte devreme, nu știu dacă întâmplarea l-a făcut să se dezvolte sau pur și simplu gena, felul lui de a fi. Și eu m-am maturizat destul de devreme, și tatăl lui la fel a fost o persoană foarte responsabilă, dedicată în tot ceea ce făcea. La fel este și el, să știți, se spune că trebuie să ai noroc la copii, eu și din acest punct de vedere am avut noroc. Mi-a dat Dumnezeu un copil foarte bun.

Important este că eu sunt bine și că sunt un om, așa cum am mai spus, care are o datorie, datoria de a-i arăta băiatului ei că viața merită trăită și că, exceptând întâmplările la care am fost supuși, trebuie să ne bucurăm de fiecare lucru care vine. A trebuit să îi arăt că viața trebuie trăită și că este frumoasă. Și cum aș putea să-i arăt lui așa ceva? Făcând ca eu să fiu bine psihic, în primul rând", a declarat Marcela Fota, la "Teo Show".

Cât despre persoanele care o pun la zid pentru alegerile făcute, cântăreața mărturisește că încearcă să nu pună la suflet răutățile celor din jur și să se concentreze doar pe ceea ce îi aduce liniște și fericire: "Cu tot ce s-a întâmplat și cu toate acele cuvinte acide la adresa mea nu mi-am dat seama decât că suntem foarte puțini oameni care sunt cu adevărat fericiți și mulțumiți, mai bine spus. Cred că în momentul în care ești mulțumit și încerci să te canalizezi strict pe ceea ce ai tu de făcut și de trăit, nu te interesează ce fac alții. Eu îmi doresc ca toată lumea să fie bine, nu am de ce să judec pe nimeni, pentru că fiecare, în momentul în care face anumite alegeri, este pus într-o anumită situație.

Marcela Fota [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cu pierderea soțului meu... numai eu și bunul Dumnezeu știm ce urmări a avut asupra mea și asupra copilului meu acea întâmplare. Nimeni altcineva. Nimeni nu a venit noaptea să știe câte luni am trăit eu la rând cu fobia 'Dacă și eu pățesc ceva, cui rămâne copilul meu?'. Eu și în momentul de față știu că singurul responsabil pentru băiatul meu sunt eu. Tocmai din acest motiv eu nu am voie să fiu altfel decât bine. Dar nu că îmi impun sau asta e o fațadă pe care vreau să o arăt, nu, eu conștientizez că Dumnezeu așa mi-a ales mie drumul, iar eu am fost capabilă să îl duc. Și să accept fiecare lucru care vine", a mai spus Marcela Fota, în cadrul emisiunii amintite.