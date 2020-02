Poate ai observat si tu ca in ultimii ani, s-a pus foarte mare accent fie pe cadourile personalizate, fie pe cele simbolice. Oamenii au inceput sa isi dea seama ca afectiunea nu se castiga si nu se demonstreaza cu ajutorul lucrurilor materiale. Astfel, cadourile incep incet-incet sa devina ce ar fi trebuit sa fie de la inceput: mici bucurii daruite de catre persoanele dragi pentru a aduce putina fericire, nu pentru a-si cumpara dragostea.

Numai dintr-o florarie online de lux poti comanda trandafiri criogenati calitativi!

Dintre toate cadourile pe care le poti darui persoanelor dragi din viata ta, florile sunt cele mai potrivite indiferent de context. Acestea pot fi oferite jumatatii cu ocazia aniversarii, cererii in casatorie, zilei de nastere sau pur si simplu fara motiv, cand vrei sa ii inveselesti ziua. Florile se ofera si pentru a marca anumite evenimente important, cum este nasterea unui copil, o cununie, un botez, o promovare la locul de munca, absolvirea unei forme de invatamant si asa mai departe. Indiferent care este motivul de sarbatoare, poti conta intotdeauna pe flori, deoarece ele vor fi cele mai potrivite.

Iar daca iti doresti sa daruiesti flori deosebite, care sa aiba un mesaj special, iti recomandam sa iti indrepti atentia si spre florile criogenate, mai exact trandafirii criogenati. Este posibil sa fi auzit de acestia, dar poate nu stiai exact care este faza cu ei. Pe scurt, trandafirii criogenati sunt trandafiri naturali, care au fost conservati utilizand tehnica criogenarii (practic, inghetarea la temperaturi extrem de scazute dupa ce a fost extrasa apa si seva din petale si din tulpina). Acesta este un proces de durata, insa rezultatul merita orice asteptare. Dupa criogenare, un trandafir poate rezista chiar si 25 de ani in stare excelenta. Asadar, se obtine un cadou ,,nemuritor” care poate reprezenta o declaratie de dragoste in sine.

Daca ti-am atras atentia in legatura cu aceste flori si iti doresti sa le daruiesti si tu persoanelor dragi din viata ta, trebuie sa stii ca poti comanda trandafiri criogenati calitativi din florariile online de lux. In functie de numarul trandafirilor pe care vrei sa ii daruiesti, de culoarea si dimensiunea lor, pretul unei astfel de flori poate incepe de la 279 lei si poate ajunge la 1369 lei (o cutie cu 25 de trandafiri criogenati).

Trebuie sa stii ca poti comanda trandafiri criogenati ambalati sub o cupola de sticla (fie un singur trandafir, fie trei), trandafiri criogenati in cutii premium de carton (rotunde sau patrate, albe sau negre) sau trandafiri in cutii acrilice. De asemenea, este foarte important de mentionat ca poti alege si culoarea trandafirilor. Poti opta pentru cei clasici, cum sunt trandafirii rosii, albi, galbeni sau poti alege trandafiri verzi, albastri, trandafiri in culori neon, trandafiri bicolori, trandafiri aurii si asa mai departe. Aceste culori neobisnuite sunt obtinute in urma injectarii unui pigment inainte ca bobocul de trandafir sa se formeze.

Acum ca ai aflat toate aceste informatii, speram ca vei darui persoanelor dragi din viata ta trandafiri criogenati calitativi, ori de cate ori iti vei dori sa le impresionezi. Un trandafir criogenat este un cadou care va fi alaturi personalor iubite vreme de 25 de ani, asa ca poate fi considerat o adevarata declaratie de iubire.