Numerele la Loto 16 septembrie 2021. Rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus UPDATE

Numerele extrase la Loto, 16 septembrie 2021. În fiecare joi și duminică Loteria Română organizează noi trageri.

LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc

Extragerile la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus au loc la ora 18:15.

Joi, 16 septembrie 2021, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele au fost extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de joi, 16 septembrie.

Numerele extrase joi, 16 septembrie 2021

Loto 6/49: 9, 12, 25, 13, 32, 40

Loto 5/40: 8, 14, 31, 26, 19, 20

Joker: 31, 7, 34, 25, 29 +2

Noroc: 7 7 8 3 9 9 6

Super Noroc: 2 8 5 5 1 6

Noroc Plus: 0 8 1 8 6 8

Numerele la Loto 16 septembrie 2021. Rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus[Sursa foto: MediaFax Foto]

Cum arăta Andrei Duban pe vremea când prezenta extragerile de la Loto 6 din 49

Andrei Duban, născut pe 19 iunie 1972 în Bucureşti, este actor de film, om de radio şi televiziune, dar şi voice over. Pe lângă toate acestea, Andrei Duban a prezentat extragerile Loto 6 din 49.

Andrei Duban a absolvit Academia de Teatru și Film, secția Actorie, în clasa marelui profesor Ion Cojar.

De-a-lungul carierei sale, Andrei Duban a colaborat cu numeroase televiziuni din România, ba chiar a prezentat extragerile de la Loto 6 din 49.

Totodată, în 2011, actorul a prezentat "Cafeaua de dimineață" la Kanal D.

Andrei Duban şi-a împrumutat vocea în dublajul desenelor animate: Gemenii Cramp, Orașul Purceilor şi Ce-i cu Andy, dar şi în numeroase reclame, cea mai actuală fiind reclama de la M&M'S (Bulina Roșie).

Andrei Duban este căsătorit de mai mulţi ani cu Graţiela Duban, o blondă superbă care a participat la Survivor România.

Andrei Duban a slăbit 13 kg într-o lună

Cei doi soţi au împreună un fiu.

Recent, Andrei Duban a fost invitat într-o emisiune TV, unde a mărturisit că a slăbit 13 kilograme într-o lună, asta după ce şi-a micşorat stomacul.

”Am slăbit de la 98 -100 de Kg. Am slabit 13 Kg într-o lună. Acum o lună aveam 100 de KG. Am slăbit natural, cu ajutorul unui prieten. Mi-am taiat stomacul, se numește bariatrie. Am intrat marți în clinică și vineri am ieșit. Operația a fost anestezie totală. Acest tip de operație este unul eficient”, a spus Andrei Duban într-o emisiune TV.

Celebrul actor a mărturisit că organismul său şi-a dat reset, iar după operaţie se simte mult mai bine, iar problemele de sănătate s-au ameliorat.

”Acum din două guri de mâncare mă satur. Iau și vitamine, mănânc absolut orice, dar puțin, pentru că simţi că te saturi. Înainte, trigliceridele erau pe pereţi, colesterolul la fel, aveam probleme și cu tensiunea. Acum inima și-a revenit, mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Dincolo de kilograme, e vorba și de încrederea în sine, de când sunt căsătorit nimeni nu m-a mai numit ”slăbănogule”, acum soția mea se simte amenințată”, a mai spus actorul.