Nuntă în Giulești! Președintele CS Rapid, Bogdan Vasiliu, s-a căsătorit cu fosta noră a lui Virgil Măgureanu după doar două luni de relație. ”A fost spontană decizia”

Nuntă în Giulești! Bogdan Vasiliu, președintele echipei de handbal CS Rapid, s-a căsătorit marți, 18 aprilie, cu aleasa inimii lui, nimeni alta decât Alina Petre, cunoscută publicului larg drept fosta noră a lui Virgil Măgureanu, director al SRI ani de zile.

Surpriza este una destul de mare pentru apropiații celor doi, întrucât Bogdan Vasiliu și Alina Petre se cunosc doar de două luni și nimeni nu se aștepta la o oficializare a relației lor într-un timp atât de scurt!

Inițial, cei doi însurăței ar fi dorit să-și unească destinele civil pe stadionul Giulești, însă, până la urmă, Bogdan Vasiliu și superba lui mireasă au devenit soț și soție în sala de sport a Rapidului, loc în care mirele a cunoscut atât de multe bucurii, ultima fiind calificarea echipei sale în sferturile de finală EHF Champion League.

Președintele alb-vișiniilor a îmbrăcat pentru evenimentul cel mai important al vieții sale un costum negru, foarte elegant, în timp ce Alina Petre a ales o rochie albă, mulată pe corpul bine definit, la care a asortat o pereche de pantofi cu toc, strălucitori, și un buchet cu flori albe. La nunta din sala de sport cei doi au avut alături cele mai importante persoane din viețile lor, rudele, dar și prietenii apropiați.

Bogdan Vasiliu și Alina Petre s-au distrat la cununie pe muzica lui Jean de la Craiova.

După ce Bogdan Vasiliu și Alina Petre au spus „DA” în fața Ofițerului Stării Civile, petrecerea, la care au participat cele mai importante persoane din viețile lor, rudele, dar și prietenii apropiați, s-a ținut într-un restaurant din București, unde s-au servit preparate alese, iar distracția a fost asigurată de Jean de la Craiova.

Președintele CS Rapid, Bogdan Vasiliu, s-a căsătorit cu fosta noră a lui Virgil Măgureanu după doar două luni de relație. A fost, așa cum spunea Alina, cu puțin timp înainte de eveniment, o dragoste la prima vedere. Poate tocmai de aceea, au și dorit să treacă la pasul următor.

„Sper să mergem acolo unde ne dorim amândoi, să fie pentru totdeauna. După ce ne-am întâlnit, am mers mai întâi la biserică. Am fost acolo și am cerut o binecuvântare de la preot. Lucrurile nu sunt așa obișnuite. În momentul în care întâlnești un om, vrei să își dezvolți mai întâi o pasiune sau să îți trăiești momentul cu el, nu să umbli prin biserici”, spunea Alina Petre, la Antena Stars, înainte de cununia civilă. „A fost foarte spontană decizia asta. Ne-am văzut, ne-am plăcut și am știut că suntem făcuți unul pentru celălalt, pur și simplu am știut”, a completat frumoasa blondă, anunțând cununia cu Bogdan Vasiliu.

Cine e Alina Petre, soția lui președintelui rapidit Bogdan Vasiliu

Alina Petre are 47 de ani, este de profesie avocat, lifecoach, profesoară de limba engleză și a fost cunoscută ani întregi de public drept fosta noră a lui Virgil Măgureanu, cel care a condus SRI, în perioada 1990-1997. Frumoasa blondă a fost măritată cu Marian Măgureanu, alături de care are o fată, pe Maria, în vârstă de 17 ani, însă căsnicia ei avea să fie una destul de tumultuoasă, la fel și despărțirea. Poate tocmai de aceea, după separarea de soț, a avut puterea de a face o serie de dezvăluiri neașteptate despre familia Măgureanu.

Marian Măgureanu a încetat din viaţă, acum doi ani, la vârsta de 51 de ani, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19.