Nuntă la Exatlon! Andreea Arsine a îmbrăcat rochia de mireasă! Primele imagini de la eveniment

Andreea Arsine, câștigătoarea Exatlon 2019, a petrecut un eveniment extrem de important din viața ei. În weekendul care tocmai a trecut, sportiva s-a căsătorit. Ea a postat mai multe fotografii de la eveniment pe pagina sa de Instagram. Faimoasa a fost înconjurată de cei mai importanți oameni din viața ei.

În această zi specială, Andreea Arsine a purtat o rochie de mireasă vaporoasă, care a ieșit în evidență.

În urmă cu o lună de zile, Andreea Arsine s-a căsătorit la starea civilă. Pe pagina sa de Instagram, blondina a mărturisit că regretă că tatăl ei nu a apucat să o vadă mireasă.

„Mă simt binecuvântată pentru tot ce îmi dă bunul Dumnezeu în viață mea, pentru oamenii frumoși din jurul meu și pentru tot ce pot face frumos în jurul meu, singură lipsa ce o voi avea toată viață este lipsa tatălui meu, și-a dorit să mă vadă în această postura, cred că orice părinte își dorește asta, dar învățăm zilnic să trăim cu astfel de lipsuri. Viața e frumoasă, trebuie să știm cum să o facem frumoasă”, declarat Andreea Arsine, în mediul online.

Andreea Arsine, probleme cu două zile înainte de nuntă

Andreea Arsine le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că a trecut pirntr-o criză cu doar două zile ănainte de nuntă. Câștigătoarea Exatlon 2019 a primit o veste care i-a stricat toate planurile. Ce de-a doua rochie pentru nuntă nu a fost gata, motiv pentru care a fost nevoită să își caute în disperare alta. Într-un final, sportiva a găsit rochia perfectă în magazinul în care se aștepta cel mai puțin.

„În ultima săptămână am pățit aproape de toate și nu neapărat cele mai pozitive. Nu are cum să fie un eveniment de genul fără să te apuce spumele. Apogeul a fost atunci când am aflat cu două zile înainte că a doua rochie nu este gat, că nu o să o am. A fost panică, panică până la modul în care am zis că nu mai vin la nuntă. Rochia pe care am avut-o la biserică este mare, aveam nevoie și o a doua rochie. În ultimele două zile am căutat rochie, am fost la toate magazinele posibile, tot ce se poate. Acolo unde nu te aștepți, acolo s-ar putea să găsești ceea ce îi dorești”, a declarat Andreea Arsine, la InstaStory.

