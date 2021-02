Nuntă la Puterea Dragostei! Cristina Mihaela aruncă bomba: „El umblă deja după inel” EXCLUSIV

In articol:

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentaotare emisiunii Puterea Dragostei, a fost invitată în platotul WOWbiz.ro și a vorbit despre ce se întâmplă cu tinerii care își caută jumătatea în competiție. Frumoasa moderatoare a făcut dezvăluiri neașteptate, iar una dintre ele este despre Mădălina și George.

Se pare că el este îndrăgostit până peste cap și are planuri mari cu partenera lui din competiție.

„Mi-e drag de ei, mie îmi este drag de toate cuplurile. Mădălina și George sunt niște persoane puternice, îndeosebi Mădălina. Ea a trecut peste niște bariere, peste bârfele legate de faptul că a trădat-o pe Mona. Ceea ce nu au vrut să observe cei de acasă este faptul că Mădălina a mărturisit din prima clipă că îl place pe George, nu s-a ferit niciodată să spună că și-ar dori o relație cu el. Omaneii o critică și spun că a trădat, dar ea spus de la început că asta își dorește”, a mai dezvăluit frumoasa prezentatoare a emisiunii de la Kanal D.

George și Mădălina de la Puterea Dragostei

Cristina Mihaela: George și Mădălina de la Puterea Dragostei vor să se căsătorească

Tot în platoul WOWbiz.ro, frumoasa Cristina Mihaela a declarat că George și Mădălina de la Puterea Dragostei nu doar că se iubesc foarte mult, ci vor să se și căsătoreasc.

În exclusivitate, moderatoarea show-ului care se filmeză în Istanbul a profitat de vizita în România pentru a dezvălui care sunt planurile de viitor pe care le au cei doi tineri îndrăgostiți care s-au cunoscut în emisiune.

„George e o persoană puternică și o va face pe Mădălina să se deshidă mai mult. Sunt un cuplu frumos și, ce crezi, vor să se căsătorească. George umblă după inel. I-am spus Marianei să facă echipă cu mine și să filmeze, pentru că nu vor să o facă în emisiune. Sub ochii mei, sub îndrumarea mea, sub atenta mea supraveghere ei au format acest cuplu, iar acum nu vor să facă acest pas în fața mea”, a dezvăluit Cristina Mihaela Drobanțu la „Totul despre Puterea Dragostei”.

Așadar, în ciuda tuturor obstacolelor pe care le-au întâmpinat în emisiune și în ciuda criticilor venit din partea alto concurenți, George și Mădălina de la Puterea Dragostei se vor căsători. Deși nu vor ca cererea în căsătorie să aibă loc în emisiune, Cristina Mihaela Dorobanțu speră că ei se vor răzgândi și că momentul va avea loc în fața camerelor. De altfel, și fanii s-au bucura mult să poată vedea la televizor momentul în care tânăra îi va spunea da iubitului ei. Cei doi îndrăgostiți au dovedit că sentimentele lor sunt reale și nu o dată au câștigat premiul de cuplu favorit.