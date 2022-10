Nuntă la Universitatea Craiova! Un jucător a dat gol și apoi și-a cerut iubita de soție pe stadion. Mirel Rădoi a reacționat fabulos!

In articol:

CS Universitatea Craiova a învins, sâmbătă, Petrolul Ploiești, cu scorul de 2-1, și a reușit să iasă din pasa proastă din ultima vreme! Victoria de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din etapa a 14-a, din SuperLiga, a fost ca o gură de oxigen pentru elevii lui Mirel Rădoi, măcinați de probleme personale și de accidentări. Mai mult, pentru unul dintre fotbaliștii din Bănie, George Alexandri Cîmpanu, a fost și o ocazie perfectă de a-și cere de soție iubita, cu care are și un copil.

George Cîmpanu: ”Vrei să fii soția mea!”

Autorul golului egalizator, George Cîmpanu a trăit cu mare emoție sfârșitul de partidă, pentru a vedea dacă echipa lui va învinge, ca apoi să își poată duce la îndeplinire planul pe care și-l făcuse înainte de meci, cu acordul antrenorului Mirel Rădoi, ”Știam ce voia să facă, mi-a spus de la vestiare. Mă bucur pentru el”, a declarat tehnicianul din Bănie pentru digisport.ro.

Astfel că, în momentul în care s-a auzit fluierul final, fotbalistul oltean s-a dus înspre tribună, a luat microfonul și, vădit emoțional, i-a spus tinerei…”vrei să fii soția mea”! Ea a confirmat, iar în uralele fanilor, fotbalistul și partenera de viață s-au îmbrățișat, exact ca în filmele cu finaluri romantice de la Hollywood.

George Alexandru Cîmpan și iubita sa, Denisa.

”Sunt nişte lucruri care sunt emoţionante, mă bucur că am făcut pasul acesta. Am şi un copil, trebuia să o cer şi în căsătorie. Important era să câştigăm, dacă nu câştigam, nu era momentul să fac chestia asta. Ne-am aşteptat că o să avem un meci dificil, ştiam că Petrolul o să se închidă. Toată lumea a fost nervoasă după meciul de la Piteşti. Rufele se spală în familia şi cu Petrolul am reuşit să revenim. Sper că este un pas important că am revenit. Promitem să nu mai dezamăgim suporterii”, a spus Cîmpanu, după ce a marcat în Universitatea Craiova – Petrolul 2-1, la digisport.ro.

Mirel Rădoi a fost și el emoționat! ”Mă bucur pentru Cîmpanu”

Cererea în căsătorie a elevului său avea să îl emoționeze și pe Mirel Rădoi care s-a arătat extrem de fericit pentru George Cîmpanu, însă a ținut să facă, mai în glumă, mai în serios, și o remarcă acidă. ”Mă bucur pentru Cîmpanu, dar probabil că nu mai avea loc cererea pe teren dacă pierdeam în seara asta. E normal, de acum înainte să punem soția să îl facă să o ceară în casătorie la fiecare meci”, a conchis Mirel Rădoi, după victoria cu Petrolul, la digisport.ro.

George Alexandru Cîmpan și viitoare sa soție, Denisa.

Cine este iubita lui George Cîmpanu

George Cîmpanu și iubita lui, Denisa, trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, de mai multă vreme. Au împreună și o fetiță, Celine, de doar câteva luni, iar viața lor este una plină de iubire, după spusele prietenilor. Denisa, viitoarea doamnă Cîmpanu, este o tânără deșteaptă, în vârstă de 25 de ani, care a terminat două facultăți, una de Relații Internaționale și Studii Europene, și alta de Psihologie și Științe ale Educației, iar relația cu internaționalul Universității Craiova i-a adus și împlinirea pe plan personal.

George Alexandru Cîmpan

Cîmpanu, poveste de viață împresionantă. ”Mama făcea curat în camere, avea 14 etaje de făcut în fiecare zi”

George Cîmpanu este unul dintre cei mai talentați jucători din noua generație. Descoperit de Liță Dumitru, jucătorul a evoluat bine si la naționalele de tineret la care a fost convocat, mai ales atunci când ele erau antrenate de Adrian Mutu, actualul tehnician de la Rapid. Se întâmpla acum doi ani, atunci când Cîmpanu a dezvăluit cât de multe eforturi au făcut părinții săi ca să-l poată ajuta să-și împlinească visul de a deveni fotbalist profesionist.

„Părinții meu au fost alături de mine, în special mama, ea a fost cea care m-a ajutat mai mult. La o vârstă fragedă a mea a plecat de lângă mine, fiind nevoită să mă susțină pe plan financiar. A plecat pe vas de croazieră să muncească, m-a ajutat financiar. Sora mea, și ea de la o vârstă mică în Germania.

Când nu era mama acasă, mă mai ajuta unchiul din partea tatălui, care a avut mereu grijă de mine, iar pe calea asta îi mulțumesc. În mare parte, mama și tatăl meu s-au ocupat cam de tot. Au dat tot ce au mai bun ca să reușesc eu pe plan sportiv. Bineînțeles, și tatăl meu m-a ajutat cât a putut.

Mama făcea curat în camere, se ocupa pe partea de igienă, avea 14 etaje de făcut în fiecare zi. Eu îi sunt dator ei tot restul vieții, ea știe chestia asta. Normal (n.r – că îi voi face un cadou). În primul rând, noi am început o casă, vreau să-i termin casa și să o fac mândră în continuare, că ăsta e cel mai important lucru pentru ea, să fiu eu bine și să reușesc în cariera mea de fotbalist”, a declarat Cîmpanu, pentru FRF TV, în 2020.