Nuntă mare în familia Exatlon! A cerut-o în căsătorie după ce a pus în scenă o adevărată aventură: ”Tremur toată”

Și, pentru că Ciprian Mariș și-a dorit ca cererea în căsătorie să fie una cu totul și cu totul specială, iar Mădălina să nu poată uita vreodată, momentul, a apelat la ”serviciile” Inspectoratului de Poliție al județului Cluj.

In articol:

Citeste si: Ciprian Mariș și Ion Surdu revin în ring! ”Nu mai puteam, aveam chef nebun de o luptă!

”Am vorbit cu nașul meu, el s-a ocupat de tot. Am vrut să îi fac o surpriză, așa că am apelat la Poliție. Mzai exact, am decis să organizăm un hold-up, să o ridice, să o verifice în trafic, le-am dat toate datele. Atunci când a fost nevoie, am apărut eu cu florile și cu inelul.

Citeste si: Faimoșii Ciprian Mariș și Mădălina Vlad vă învață cum să scăpați de ”colăcei” în cuplu! Mișcarea poate fi distractivă și consolida relația

Mădălina tremura toată, mi-a și spus că tremură, era foarte agitată cîă Poliția a controlat-o la sânge, dar s-a liniștit. A spus Da, din fericiure, altfel o lăsam la poliție”, ne-a spus, râzând, dar fericit până peste poate, fostul Faimos de la Exatlon, Ciprian Mariș.

Citeste si: Vești proaste pe final de an. Amânarea ratelor va aduce costuri mai mari - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Madalina Vlad va deveni sotia lui Ciprian Maris

”Nu pot să zic că nu am avut emoții, este un moment care nu poate fi uitat. Da, am decis că este momentul să ne căsătorim, ne înțelegem perfect, ne iubim, știm și bune, și rele unul despre celălalt. Suntem pregătiți pentru acest pas, acum trebuie însă să mai stabilim detaliile nunții. Dacă nu mă omoară Mădălina când ajung acasă, după ce i-am făcut înscenarea, la anul vom avea nuntă. Dar sunt convins că e și ea fericită, așa cum am fost eu când a acceptat să devină soția mea, deci, cred eu, voi scăpa de o bătaie”, ne-a mai spus, cu umor, Ciprian Mariș.

Citeste si: Faimosul Mirel Drăgan, show total la Timişoara! Schimbare uriaşă în cariera sportivului

Mădălina Vlad a divorțat, iar apoi l-a cunoscut pe Ciprian Mariș

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie, unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu!

Le-am luat un interviu pentru un vlog și acolo s-a întâmplat ceva, a fost chimie pur și simplu! Eu credeam că e doar un luptător și că abia scot două vorbe de la el, dar a fost o surpriză mare să văd ce om interesant am descoperit! De la acel interviu a pornit totul, ne-am văzut după gala de MMA și de acolo a început magia! Am ales să țin în secret relația pentru că divorțul meu a fost recent și am vrut să protejez totul! Sunt foarte bine acum, nu mă așteptăm să mă îndrăgostesc sau să am o relație atât de repede, însă e ceva ce nu pot explică în prea multe cuvinte! Mă bucur că trăiesc o poveste frumoasă și că a apărut Ciprian în viața mea acum!”, a declarat Faimoasa Mădălina Vlad despre relația cu Ciprian Mariș, la emisiunea ”Ștafeta Mixtă” de pe facebook-ul WOWbiz.ro.