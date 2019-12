Recent, Nurgul Yesilcay si iubitul sau, Necati Kocabay, un cunoscut producator de film, au luat parte la un eveniment monden, care a strans laolalta vedete cunoscute din Turcia. La iesirea din local, cei doi au oferit reporterilor mult asteptatele vesti despre o posibila nunta care va avea loc, spun ei, cat mai curand.

Actrita din serialul “Gulperi” a marturisit ca in viitorul apropiat cei doi isi vor uni destinele, iar evenimentul religios va avea loc in tara lor natala, Turcia. Nurgul spune ca nu este adepta petrecerilor de nunta in strainatate, considerand ca acest eveniment cu o insemnatate aparte, ar trebui celebrat acasa, cu familia si prietenii.

“Această nuntă va avea loc. Nu-mi plac nunțile din strainatate, treaba asta ar trebui să se intample acasă. Pentru că noi suntem turci si cred că trebuie să facem această căsătorie în Turcia. Ne gândim la toate, pentru că, atat eu, cat si Necati suntem inventivi”, a declarat Nurgul Yesilcay.

Pe Nurgul Yesilcay telespectatorii o pot urmari in serialul fenomen„Gulperi”, difuzat la Kanal D, la ora 20:00. Actrita intrepreteaza magistral rolul unei mame, macinata de lipsa dragostei copiilor ei, pe care isi doreste cu ardoare sa o recastige.