Nutriționistul Mihaela Bilic a avut în trecut o relație de 13 ani cu actualul soț al Andreei Berecleanu. Care a fost motivul despărțirii? "Atunci mi-am dat seama că..."

Pe soțul Andreei Berecleanu îl cunoaște toată lumea ca fiind un medic estetician renumit și unul dintre cei mai buni specialiști din țara noastră.

Puțini știu, însă, că bărbatul a avut în trecut o relație de lungă durată cu Mihaela Bilic, un nutriționist faimos în mediul online. Recent, în cadrul unui interviu, fosta parteneră a lui Constantin Stan a povestit cum s-a produs ruptura dintre ea și actualul soț al celebrei știriste.

Mihaela Bilic a fost cea care a luat decizia de a se despărți de Constantin Stan

În urmă cu 10 ani, Mihaela Bilic considera că are o viață perfectă și nimic nu îi poate lipsi. Totuși, nutriționistul a povestit că a existat un moment la acea vreme care a făcut-o să realizeze că, de fapt, trăise într-o goană totală după o carieră de succes și nu avusese timp să se bucure de lucrurile simple.

Atunci a fost și clipa când Bilic a luat decizia de a separa de medicul estetician Constantin Stan, pentru că dorea să își schimbe radical prioritățile.

Invitată de un dealer auto să încerce o nouă mașină la Berlin, Mihaela a avut o "revelație" în timpul conversației purtate cu reprezentantul și și-a dat seama că modul în care trăise până la acel moment era greșit: "M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: „Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie.” Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: „Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?” Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: 'Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta.", a declarat Mihaela Bilic, pentru Formula AS.

Cum a decurs viața Mihaelei Bilic după despărțirea de Constantin Stan?

Chiar dacă Mihaela a fost cea care a pus capăt relației cu medicul estetician, viața de după despărțire nu a fost exact așa cum se aștepta.

Nutriționistul a recunoscut că s-a confruntat cu perioade dificile și chiar de multe ori a plâns fără să o vadă nimeni, însă doar așa a reușit să se cunoască cu adevărat: "Au urmat niște ani intenși și zbuciumați, în care a fost pe viață și pe moarte, în care am petrecut și momente de disperare când am stat și am plâns pe covor, și momente de fericire intensă, în care am descoperit cine sunt, în care am avut și certitudini, și îndoieli, în care am făcut curățenie generală în interior și am învățat să mă ascult, fiindcă nu știam mai nimic despre mine.", a mai adăugat fosta parteneră a medicului Constantin Stan, pentru sursa amintită.