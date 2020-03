Actriţa Raluca Aprodu a postat un mesaj după ce toate spectacolele au fost anulate în România, din cauza epidemiei de coronavirus. “Rar spre deloc scriu ceva pe facebook. Si e clar ca acest mesaj este scris si se va duce in eter. Sanatatea e importanta si vine inainte de toate. Inteleg si sunt de acord cu anularea spectacolelor de teatru. Inteleg ca este ceva necesar. Pt noi, angajatii, lucrul asta nu ne afecteaza decat “artistic”. Dar va rog pt cateva secunde sa va ganditi la cei care lucreaza in independent. Si se zbat de cel putin 1 an cu traiul de zi cu zi. Anul trecut au jucat practic pe caiet din cauza taierii masive de buget”, a scris Aprodu. (vezi cum a reacţionat o femeie atunci când a văzut o asiatică în metrou)

Citeste si: Diferentele dintre coronavirus, gripa si raceala. Cum stii ca esti infectat cu covid-19

Citeste si: Noi masuri luate pentru romanii care fug din Italia! Ce se intampla la granitele Romaniei

„Acum ei nu vor putea sa-si faca meseria DELOC. Pt cine nu intelege ce inseamna asta, explic imediat in doua cuvinte: ca independent, ai programate cateva spectacole pe luna. Le stii. Faci un calcul (o adunare simpla pt ca nu ai sume mari de bani) si incepi sa imparti: banii pt chirie, facturi, mancare (daca iti mai raman), tigari (da, suntem un popor de fumatori) si... poate iti mai raman si de un film. Dupa ce ai facut calculele respective te rogi sa primesti banii la timp pt ca altfel toata organizarea ta se duce dracului pt ca, ce sa vezi, administratorul de la bloc nu intelege asta cu “arta”, a continuat Aprodu.

Raluca Aprodu îi învinovăţeşte pe români: "Dragă Gigel şi dragă Marie, înţeleg că nu te interesează de teatru"

„Deci. Va rog mult, tot la eter ma adresez, sa intelegem ca inconstienta noastra afecteaza sute de oameni care nu au nici o vina. Faptul ca tu Gigele sau Marie ai refuzat sa stai in carantina sau ti-a fost lene sa te speli pe maini afecteaza mii de vieti chiar daca nu le-ai stranutat in gura. Nu mai vorbesc de parintii care lucreaza si care nu-si mai pot lasa copiii la gradinite sau scoli. Asa ca, desi romanu e sceptic si suntem loviti de “lasa-ma ca stiu eu mai bine”, va rog mult sa nu ne sapam singuri gropile. Asa ca, draga Gigel si draga Marie, inteleg ca nu te intereseaza de teatru, ca oricum nu mergeai, ca te plictiseste si nu e cu impuscaturi, dar iti garantez ca o sa se inchida si mallurile si atunci stiu ca o sa te doara. Adidasii aia noi, cumparati din afara, nu o sa-i mai admire nimeni”, a încheiat actriţa.

Câţiva internauţi i-au atras atenţia lui Aprodu că şi în multe ţări occidentale s-au luat aceleaşi măsuri, de suspendare a spectacolelor, fără ca acolo oamenii să fie consideraţi responsabili pentru răspândirea coronavirusului. “Dacă se întâmpla doar în România, unde practic sunt "2" bolnavi, te înțelegeam, însă aceste măsuri se iau cam prin toată Europa "unde nu se spală nimeni pe mâini", a scris cineva. „Ce spui tu deja se întâmplã în Italia. In toate teatrele nu doar în cele independente. La fel în Elveţia şi Slovacia”, a postat un alt internaut.