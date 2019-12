O tanara mamica din Bucuresti a povestit pe Facebook ce i s-a intamplat fiicei sale adolescente. Fata de 18 ani se afla la Piata Romana pentru ca trebuia sa se intalneasca cu o buna prietena de-ale ei cand a fost abordata de un barbat.

Tanara a avut prezenta de spirit si a fugit la timp. Mama ei a facut postarea pe Facebook si a tras un semnal de alarma!

O adolescenta, acostata de un individ la Piata Romana! "A deschis usa de la scara si..."

”În seara aceasta fiica mea de 18 ani a fost acostată la Piața Romană de un individ care i-a dat un flyer și i-a spus că sunt niște ședințe de machiaj la care să pozeze o dată pe lună și va primi produse cadou, a întrebat-o de două ori dacă este majoră. A întrebat-o dacă are două minute, cum își așteptă prietena cu care avea întâlnire și era plin de lume în jur la metrou la Piața Romană astăzi la ora 18:00, a zis da.

Tipul i-a dat un pliant și i-a spus că trebuie să o vadă și colega lui, deci o femeie. În acel moment a deschis ușa de la o scară și i-a zis că acolo este colega. Este vorba despre Piața Romană, când se termină coloanele înspre metrou, în stânga este un gang în care sunt două scări, el a deschis-o pe cea din stânga. Cunosc bine zona, este blocul în care am crescut. În acel moment, fata mea i-a spus că se grăbește și că are flyer-ul și poate să caute site-ul. Tipul i-a smuls flyer-ul din mână și i-a spus: ‘Mai avem foarte puține locuri și trebuie să te înscrii acum!’. I-a spus ok și a plecat pe loc. Atenție!”, a povestit pe Facebook Alina C.