In articol:

În timp ce autoritățile încearcă să găsească noi soluții pentru a preveni răspânidrea coronavirusului, o altă bolașă contagioasă face victime în România. Conform informațiilor publicate de Institutul Național de Sărănate, în România, în această săptămână, au fst înregistrate 48 de noi cazuri de rujeolă, în județele Cluj, Bihor și Maramureș.

Ce este rujeola?

Până la data de 15 mai au fost confirmate 20.072 de cazuri de îmbolnăvire, iar 64 de persoane și-au pierdut viața.

Rujeola sau pojarul apare ca o eruptive cutanata si are simptome asemanatoare cu racela. Este o infectie virala foarte contagioasa cauzata de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus si se transmite, in special, pe calea aerului, prin tuse sau stranut. Boala se intalneste in mod frecvent la copii, dar se poare transmite si adultilor care au o sensibilitate la virusi sau nevaccinati!

Citeste si: Georgiana Lobonț o face praf pe Vlăduța Lupău, nașa copiilor săi! Artistele s-au încăierat și muzica populară e zguduită de un scandal monstru EXCLUSIV

Citeste si: După ce a pozat pe plaja din Miami, cu decolteul la vedere, fiica lui Ion Țiriac a primit propunea să se angajeze ca fotomodel! FOTO

Cum se manifesta rujeola?

Perioada de incubatie (intervalul de timp scurs intre momentul infectarii si momentul aparitiei primelor simptome) dureaza intre 7 si 18 zile. Mai mereu, debutul bolii poate fi brusc si virulent, cu febra ce poate depasi uneori 39 C.

Rujeola are apoi o evolutie rapida si, imediat, se observa simptomenele

- Indispozitia, manifestata prin lipsa poftei de mancare, dureri de cap

- Semnele unei infectii respiratorii: secretii nazale apoase, stranut, lacrimarea abundenta, inrosirea ochilor, intoleranta la lumina si umflarea pleoapelor, dureri de gat, raguseala, tuse uscata, suparatoare.